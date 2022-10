FCW zwischen Genie und Wahnsinn – Diese 5 Sachen fielen beim Sieg gegen GC auf Ein Fangnetz, ein Kämpfer und ein Mittelfinger. Diese Szenen prägten das Zürcher Derby. Gregory von Ballmoos

Der FCW feiert vor der Bierkurve. Mit dabei auch die verletzten Francisco Rodriguez und – versteckt hinter Roy Gelmi – Samuel Ballet. Beide ohne Krücken. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der FC Winterthur gewann am Samstag zum ersten Mal vor heimischem Publikum, und genau dieses musste sich an einige Umstellungen gewöhnen.

Die Fangnetze – «Nicht so schlimm»

Nun sind sie also da. Die Fangnetze hinter dem Tor, wie in allen Stadien, und vor der Osttribüne, wie nur in Winterthur. Es war eine der Massnahmen nach dem Becherwurf beim Aarau-Spiel vom letzten Frühling. Die Reaktionen der Fans auf die neuen Netze gingen am Samstagabend auseinander. Einer meldete: «Das Netz nervt.» Andere hingegen meinten: «Es ist nicht so schlimm. Wenn man nicht frontal durchschaut, merkt man es fast nicht.»

Remo Arnold – Wissen, wer wir sind

Remo Arnold: Der Fels im Mittelfeld. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Remo Arnold gehört zusammen mit Thibault Corbaz zu den Abräumern vor der Abwehr. Gegen GC liefen und grätschten die beiden erneut viel. Sie schränkten die Bewegungsradien der GC-Mittelfeldspieler deutlich ein. Das Zentrum war beinahe immer zugestellt. Nach dem Spiel freute sich Arnold dann auch: «Jetzt sind wir in der Liga angekommen», sagte er. Schob sogleich aber nach: «Wir müssen demütig bleiben, wir sind immer noch der FC Winterthur, und das wissen wir.» Soll heissen: weiterarbeiten.

Granit Lekaj – Der Duracellhase

Granit Lekaj hält die Winterthurer Defensive zusammen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Stichwort Arbeit: Er rennt, er grätscht, er kämpft um jeden Ball. Gegen GC war er omnipräsent, verlor kaum einen Zweikampf. Dabei wurde Granit Lekaj sein Leben lang für zu wenig gut für die Super League befunden. Er bestreitet mit 32 Jahren seine ersten Spiele in der höchsten Liga. Und er tut dies, als ob er nie was anderes getan hätte. Schön ist sein Spiel häufig nicht, aber effizient – ehrliche Arbeit eben. Captain Lekaj ist übrigens der einzige Winterthurer, der noch keine Super-League-Minute verpasst hat.

Samir Ramizi – Genie und Wahnsinn

In der 51. Minute liess er die Schützenwiese mit seinem Tor zum 1:0 beben. Es war die Krönung seiner Leistung. Ramizi war immer anspielbar und wusste mit dem Ball etwas anzufangen – nicht nur beim 1:0. Doch nach dem Spiel zeigte Ramizi, dieser eigentlich so herzliche Zeitgenosse, seine andere Seite. Er liess sich auf die Provokationen der GC-Fans ein und zu einer Dummheit hinreissen. Er zeigte ihnen den Mittelfinger.

Der Videoassistent Referee schaltet sich ein und Luca Cibelli zeigt Samir Ramizi für den Mittelfinger in Richtung GC-Kurve die Rote Karte. Foto: Screenshot sfl.ch

Der ausgestreckte Mittelfinger hat im Fussball fast schon so etwas wie Tradition. Die bekanntesten Mittelfinger-Zeiger sind wohl Stefan Effenberg und David Beckham. Das sind natürlich ganz andere fussballerische Hausnummern, doch die Bedeutung – respektive das Fehlen – dieser drei Spieler, Ramizi, Beckham und Effenberg, ist für das jeweilige Team vergleichbar. Sie waren oder sind fast unverzichtbar.

Bruno Berner – fünf Wechsel

Trainer Bruno Berner muss für den Dienstag gegen Sion also mindestens einen Wechsel in der Startformation vornehmen. Das Wechseln behagt dem Winterthurer Trainer aber eigentlich. Gegen GC schöpfte er sein gesamtes Wechselkontingent aus. Er brachte fünf neue Spieler, den ersten bereits zur Pause, die letzten beiden in der 81. Minute. «Alle Wechsel haben funktioniert», stellte der Trainer nach dem Spiel zufrieden fest. Zufrieden sein durfte Berner auch, denn sein Team hat in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.