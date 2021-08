Leserreporter aus Marthalen – Diese Aubergine bittet um eine kleine Spende Mit zwei Kunstaugen hat ein «Landbote»-Leser eine Eierfrucht in ein Mischwesen verwandelt, halb Tier, halb Pflanze. David Herter

Bloss eine Aubergine, klar, aber eine, die wegen ihrer Form und der Augen in Erinnerung bleibt. Foto: Werner Zuppinger

Wenn der Marthaler Bio-Landwirt Hans Gaberthüler auf seinen Feldern ein Gemüse oder eine Frucht mit aussergewöhnlichen Formen findet, informiert er jeweils den «Landbote»-Leser Werner Zuppinger. So war es auch am Mittwoch. Gaberthüler zeigte Zuppinger eine Aubergine – und der hatte sofort eine Idee.

«Ja, Herrgott, wenn du da noch zwei Augen daran machst, sieht das ‹cheibe› glatt aus», dachte Zuppinger und schritt zur Tat. Am Resultat hatte er Freude, weshalb der Marthaler ein Bild davon dem «Landboten» schickte. Die Frucht – ja, die Aubergine ist eine Frucht – will er bald dem Landwirt zurückbringen, damit dieser sie in den Hofladen stellen kann. Dort wird die Aubergine eine Zeit lang Kundinnen und Kunden um ihren Beitrag bitten.

Eine Kartoffel, die wie eine Ente aussah

Auberginen mit Augen sind im Internet viele zu finden. Je nachdem, wie das Ergebnis aussieht und bewertet wird, muss für ein Bild davon tief in die Hosentasche gegriffen werden. Auf dem Portal Alamy, das laut eigenen Angaben 265 Millionen Bilder, Grafiken und Videos anbietet, kostet die Lizenz für die Verwendung eines Bildes einer Aubergine mit Augen bis zu 180 Euro.

Im März letzten Jahres hatte Zuppinger von Gaberthüler eine Kartoffel erhalten, die wie eine Ente aussah. Ob aus der Agria-Knolle danach Rösti oder Kartoffelstock wurde, ist nicht bekannt.

