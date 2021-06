Gastrokolumne Angerichtet – Diese Bouillabaisse im Vorhof der Eishockeyaner Das «Rössli» in Illnau gilt als sicherer Wert in Sachen Essen und Gastlichkeit. Ist dem wirklich so? Urs Stanger

Ein Highlight: Die Bouillabaisse mit Süsswasserfischen und kunstvollen Brötchen. Urs Stanger

Zu übersehen ist das Gebäude am Kreisel nicht. Wer das «Rössli» in Illnau zum ersten Mal betritt, mag überrascht sein, wie gross es innen wirklich ist: der frisch renovierte Saal, das Foyer, die Gaststube, das Hotel und unten im Keller - es gibt also immer noch welche - die zwei Kegelbahnen.

An diesem Freitagabend sind die Parkplätze übervoll, die lauschige Gartenwirtschaft ist gut besucht, das Innere erst recht. Wir erhalten einen Tisch im nüchternen Foyer zum Saal, gewissermassen im Vorhof zur Generalversammlung des EHC Zürich Lions, des Plausch-Eishockeyclubs mit dem Motto «Eat, Sleep, Hockey. Repeat». Gestört hat die GV nicht, die Schallwände scheinen zu halten.

In Sachen «Eat» kamen die Eishockeyaner mutmasslich auf ihre Kosten. Nicht nur sie. Das Amuse-bouche, Windbeutel mit Frischkäse, versprach das, was die folgenden Gänge hielten. Der Eierschwämmlisalat (19.50) sorgte für Pilzgenuss und das Zürcher Oberländer Rindscarpaccio (25.-) verging auf der Zunge. Ausgesprochen zart und ausgewogen auch das Rindsfiletwürfel-Stroganoff (44.-). Und dann diese Bouillabaisse (45.-) mit einheimischen Fischen, darunter Lachs aus Lostallo, und Rucola-Brötchen, von denen jedes einzelne ein Kunstwerk war. Sie übertraf alles, was man bisher zwischen Marseille und Gruissan an Fischsuppe konsumiert hatte. Mit Sicherheit war dort aber auch kein 14-Punkte-Gault-Millau-Koch an der Arbeit wie hier.

Nach getanem Werk trat René Kaufmann, Meisterkoch und seit 2006 Rössli-Pächter, an den Tisch und erkundigte sich nach dem Befinden (das hervorragend war). Und im Garten rief Vreni Kaufmann, die Chefin, ein freundliches «vielen Dank und auf Wiedersehen!» nach. Das alles gehört auch zu einem sehr guten Haus.

Das Stroganoff: Sehr zarte Rindsfiletwürfel mit ausgewogener Sauce und fein gehacktem Gemüse. Nadja Glarner

