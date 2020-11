Hauptbahnhof Winterthur – Diese Brücke schliesst eine Lücke Eine der ärgerlichsten Schwachstellen im Winterthurer Velonetz soll im Frühling 2022 verschwinden. Die Stadt hat einen günstigen Weg gefunden, den Fussgängersteg über der Wülflingerstrasse zu verbreitern. Michael Graf

Dieser Weg über die Wülflingerstrasse ist für Velofahrer bisher verboten. Die Stadt will den Steg nun um 60 Zentimeter verbreitern. Im Hintergrund die SBB-Baustelle im Esse-Areal. Foto: Madeleine Schoder

Eine der ärgerlichsten Lücken im Winterthurer Velonetz klafft direkt am Hauptbahnhof. Wer von der hinteren Bahnhofseite her Richtung Volg-Areal oder Kantonsspital weiterfahren will, wird ausgebremst. Er muss an der Ampel warten, um die verkehrsreiche Wülflingerstrasse zu überqueren, die dort gerade aus der Unterführung auftaucht.

Vor fünf Jahren noch unmöglich

Eleganter und bequemer wäre der Weg obendrüber, der Bahnbrücke entlang. Doch der bestehende Steg war bisher den Fussgängern vorbehalten. Eine Anfrage von Annetta Steiner (GLP), ihn für den Veloverkehr zu öffnen, wurde von Baustadtrat Josef Lisibach (SVP) 2015 abschlägig beantwortet: Zu schmal sei der Steg, und Gespräche mit den Landbesitzern betreffend die Zufahrten seien 2011/12 im Sand verlaufen.