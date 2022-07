Jeder Brunnen hat seine eigenen Vorzüge (im Uhrzeigersinn): Doppeltrog in Seen, der noch nicht aufgefüllte Justitiabrunnen in der Marktgasse, Wasserspiel im Eulachpark und der prächtige Stadthausbrunnen.

Fotos: Samantha Zaugg, Thi My Lien Nguyen und Delia Bachmann