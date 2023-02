Choreo und Balotelli – Diese Dinge fielen bei der Punkteteilung auf Der verstorbene Hannes W. Keller wurde von der Bierkurve geehrt, Balotelli legte sich mit den Winti-Fans an und der FCW stellt wieder einmal das System um. Gregory von Ballmoos

Die beiden Teams versammelten sich für eine Schweigeminute, dahinter die Choreo der Bierkurve. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

R.I.P. HWK

Er war Retter und Mäzen und vor allem anders als die anderen. Hannes W. Keller verstarb am letzten Mittwoch nach längerer Krankheit. Keller rettet den Verein 2001, als dieser vor dem Aus stand und machte ihn zu dem, was er heute ist. Ein gesunder, vernünftig agierender Vorzeigeklub. Dieses Engagement verdankten auch die Fans mit ihrer Choreo. Die Bierkurve trug einen Trauerflor. Während der Schweigeminute war es mucksmäuschenstill.

Das System

Nachdem Transfer von Joaquìn Ardaiz stellte Trainer sein Team auf ein 4-4-2-System um. Der FC Winterthur agierte also mit vier Verteidiger, vier Mittelfeldspieler und zwei Stürmern. Das funktionierte gut, dennoch sah sich Berner veranlasst, gegen Sion das System wieder veränderte. Er liess mit fünf Mittelfeldspielern und nur einem Stürmer spielen. Dass der zweite Stürmer fehlte, zeigte sich in mehreren Situationen, wo Ardaiz gar auf sich allein gestellt war. Dennoch zeigt sich: Dieses FCW-Team ist taktisch flexibel.

Gelbe Karten

Kein Team in der Super League hat so viele Gelbe Karten gesehen wie der Aufsteiger Winterthur und der Gegner vom Samstag, der FC Sion. In 21 Spielen sind es 60 Stück. Gegen Sion traf es Adrian Gantenbein, Samir Ramizi und Yannick Schmid – von ihnen wird aber gegen Servette keiner gesperrt sein.

Führungen

Der FC Winterthur ging gegen Sion zum elften Mal in dieser Saison in Führung. Das ist Rang vier im ligaweitem Vergleich. Nur St. Gallen, YB (je 14) und Servette (12) haben die besseren Werte. Doch kein Team verliert so viele Punkte nach einer Führung wie der FCW. Während Luzern, Zürich, Servette und YB nach einer Führung mindestens nicht verlieren, verpasste der FCW gleich dreimal immerhin unentschieden zu spielen. Das ist der schlechteste Wert der Liga.

Balotelli und die Fans

Musste auf und neben dem Platz einstecken: Mario Balotelli legte sich nach dem Spiel mit den Winti-Fans an. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Mario Balotelli nahm zum ersten Mal in dieser Saison den weiten Weg aus dem Wallis nach Sion unter die Räder. Zumindest den Rückweg absolvierte er aber nicht mit seinen Teamkollegen im Car, sondern wurde von Sportchef Barth Constantin persönlich im SUV chauffiert. Noch auf dem Parkplatz der Schützenwiese kam es dabei zu einem Vorfall. Winterthur Fans provozierten das streitbare Duo im Auto. So sehr, dass sich Balotelli genötigt fühlte auszusteigen und den Fans die Leviten zu lesen. «What the F*** do you want?», soll er gesagt haben. Es kam zu einer kleinen Rudelbildung – es war nicht die Einzige. Nur 20 Meter stieg der ehemalige Stürmerstar wieder aus, um sich zu wehren. Dann entschwand der SUV in die Winterthurer Nacht.

