Nach dem 1:1 – Diese drei Dinge fielen beim Unentschieden des FCW auf Der FCW holte sich gegen den FC Zürich einen Punkt. Dabei fielen die Wechsel, das System und die FCW-Offensive auf. Gregory von Ballmoos

Neftali Manzambi (rechts) brachte in der Schlussphase Schwung ins Spiel des FCW. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Der FC Winterthur holte sich gegen den Meister FC Zürich den zweiten Punkt dieser Saison. Auffällig waren dabei diese Punkte.

Die Joker

Bruno Berner wechselte den Vorlagengeber ein, Franco Foda seinen Torschützen. Die Trainer bewiesen bei ihren Spielertauschen ein gutes Händchen. Auch wenn auf der Tribüne die Auswechslung von Matteo Di Giusto beim FC Winterthur eher überrascht zur Kenntnis genommen wurde. «Ich wollte einen zweiten Stürmer bringen», sagte Berner. Das Resultat der Einwechslung gab ihm recht.

Hatte ein gutes Händchen beim Wechsel und brachte den Vorbereiter ein: FCW-Trainer Bruno Berner. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Dieser Wechsel zeigte auch etwas, wie Berner ticket. Er wechselte in der 63. Minute offensiv. Ein Mittelfeldspieler ging raus, ein Stürmer kam. Es wäre auch denkbar gewesen, dass Berner die Defensive stärkt, um das 0:0 zu sichern. Für einen Aufsteiger wäre das gegen den Meister völlig legitim gewesen.

Das Spielsystem

Der FC Winterthur scheint sein Spielsystem gefunden zu haben. Erneut spielten sie in einem 3-4-1-1 mit Tobias Schättin, Granit Lekaj und Roy Gelmi in der Dreierkette. Bei gegnerischem Ballbesitz kommen die beiden Flügel – Adrian Gantenbein und Souleymane Diaby – jeweils zurück und bilden mit den drei anderen einen Fünferriegel. Das System erlaubt Berner mit demselben Personal, in derselben Aufstellung total offensiv, wie auch sehr defensiv zu stehen.

Drittes Heimspiel, dritte Führung

Gegen Basel dauerte es gerade einmal drei Minuten. Gegen Lugano waren es zwölf und gegen den FCZ 73. Aber der FC Winterthur ging auf der heimischen Schützenwiese immer in Führung. Es gelang den Winterthurern bis jetzt nur noch nicht, diese zu verteidigen oder gar auszubauen. Das ist der grösste Makel an den Heimauftritten des FCW – es gilt aber festzuhalten, dass der Aufsteiger zu Hause versucht, das Spiel zu machen und sich nicht in der eigenen Hälfte verbarrikadiert und auf Konter hofft.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.