Geologie erleben – Diese drei Steine erzählen von drei Katastrophen

Lesen wie in einem Buch: In dieser Felswand ist gut zu sehen, wie sich durch Flüsse über die Jahrtausende verschiedene Gesteinsschichten ablagerten. Die untersten Schichten bestehen aus feinem Material, darüber folgt eine kiesige Schicht, die wiederum von feinen Sedimentschichten zugedeckt wurde. Je nach erodiertem Ursprungsgestein in den Alpen haben die Schichten andere Farben. Fast zuoberst sind Ablagerungen zu sehen, die wie ein weisser Schweif aussehen. An seinem unteren Rand ist zu sehen, wie die farbigen Schichten darunter zuerst erodiert worden waren, bevor sich darüber das weisse Material ablagerte.

Foto: Markus Brupbacher