Eröffnungsabend am ZFF – Diese «Easyness» am Zurich Film Festival Das 18. Zurich Film Festival (ZFF) eröffnete mit Flüchtlingsdrama und Influencern. Pascal Blum

Ehrengast Ignazio Cassis, Schauspieler Matthias Schweighöfer («The Swimmers») und Delegation, rechts Stadtpräsidentin Corine Mauch. Foto: Urs Jaudas

«‹Cause life is better with movies› steht allerorten auf den Plakaten in der Stadt, dazu eine junge Dame, ein Bein in die Höhe streckt. Ist es Jiu Jitsu? Jedenfalls keine Bewegung, die man im Kinosessel hinter sich spüren möchte – und dafür steht das Zurich Film Festival ja immer ein: dass wir in den Sälen zusammenkommen. Für die Filme.