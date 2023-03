Zutrauliche Elster in Kollbrunn – Diese Elster hat einen Vogel Eine handzahme Elster treibt es vogelwild in Kollbrunn. Seit einer Woche landet sie auf Menschen und versucht, in Gebäude einzudringen. Roger Meier

Die Elster ist so zahm, dass sie sich seelenruhig auf Domenico Messinas Schulter ausruht. Bild: Tiktok/domenicomessina

Zuerst habe er gemeint, der Vogel wolle ihn angreifen, erzählt Domenico Messina aus Winterthur dem Onlineportal «Züri Today». Der Gärtner war am Mittwochmorgen auf dem Weg zu seiner Arbeit in Kollbrunn, als eine Elster ihn «im Sturzflug besuchte» und auf seinem Kopf landete. Zwei Stunden sei ihm der aufsässige Vogel gefolgt. Auf einem Video knabbert er am Jackenreissverschluss des 44-Jährigen und sitzt seelenruhig auf seiner rechten Schulter. «Es ist eine zutrauliche Elster, die ganz Kollbrunn unterhält», sagt Messina.