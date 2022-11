Macht der Konzerne – Diese Firmen beherrschen die Welt Oligopole und Monopole sind stark verbreitet. Sie kontrollieren auch Branchen, an denen niemand vorbeikommt. Isabel Strassheim Peter Burkhardt

Vor allem Schlüsselbranchen sind von wenigen Firmen dominiert: So etwa die Containerlogistik. Foto: Fabrizio Pizzolante (Editpress)

Es gibt Firmen, die beherrschen den Markt, und kaum jemand weiss davon. Bei verdeckten Quasimonopolen ist Konsumentinnen und Konsumenten noch nicht einmal bewusst, dass sie keine Wahl haben. Dies ist ausgerechnet in einer Reihe von existenziellen Branchen der Fall, an denen niemand vorbeikommt: bei Saatgut in der Landwirtschaft, Mikrochips für die Elektronikindustrie oder fälschungssicheren Farben für Banknoten.