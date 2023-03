Wirtschaft in Winterthur – Diese Firmen sind im Rennen um den KMU-Max Die sieben Nominierten für den wichtigsten Winterthurer Gewerbepreis stellen sich vor. Leon Zimmermann

Letztes Jahr ging der beliebte Preis an die Elpag Elektrotechnik aus dem Tössfeld. Archivfoto: Roger Hofstetter

Der KMU Max ist der wichtigste Gewerbepreis im Raum Winterthur. Am 10. Mai entscheidet sich im Casinotheater, wer Nachfolgerin der Elpag Elektrotechnik aus dem Tössfeld wird, die den Preis 2022 gewonnen hat. Bis Ende März können Sie unter www.kmu-max.ch für Ihren Favoriten stimmen.

Die Produkte in der Además-Filiale am Garnmarkt werden allesamt von den Gründern ausgewählt und präsentiert. Foto: PD

Wer bei Además einkauft, ist in Winterthur und doch ein wenig in den Ferien. Was im kleinen Kaufhaus am Garnmarkt in die Regale kommt, besticht mit nordischem Design, italienischer Grandezza oder französischem Chic. Das Familienunternehmen setzt auf nachhaltige Produkte und kauft bei Produzenten ein, zu denen eine persönliche Beziehung besteht. Auch wenn der Onlinehandel die Ladengeschäfte verdrängt: Además bleibt im Herzen der Winterthurer Altstadt. Weil das Team sich hier zu Hause fühlt und weil es seine Kundinnen und Kunden seit mehr als 20 Jahren gerne persönlich begrüsst.

Das Team von Deep Impact feierte letzten August den 10. Geburtstag im Park der Villa Sträuli. Foto: PD

Die Deep Impact AG aus Winterthur unterstützt seit über zehn Jahren Unternehmen bei der Digitalisierung. Mit einem Team von 50 Mitarbeitenden aus 25 Nationen verfügt die Firma über ein breites Spektrum an Erfahrungen und Kompetenzen in den Bereichen Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz sowie UI- und UX-Design. Weiter hat Deep Impact auch eigene erfolgreiche Start-ups in den Bereichen B2B-Nachrichtenportale, Online-Publishing, künstliche Intelligenz und Cloud-ERP für die Nahrungsmittelindustrie gegründet. Ihre KI-basierte Gesichtserkennungssoftware gehört zu den weltweit führenden Technologien.

Der Standort der Garage Carrosserie Moser in Seuzach ist inzwischen rund 12’500 Quadratmeter gross. Foto: PD

Die Garage Carrosserie Moser verhilft ihren Kunden seit 1975 zu Mobilität – sei es mit dem passenden Personenwagen, praktischen Nutzfahrzeugen oder einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen. Ob bei Beulen und Unfällen, Servicearbeiten, Lackschäden oder aufwendigen Speziallackierungen und -beschriftungen: Die rund 50 Mitarbeitenden – darunter 7 Lernende – sind bestmöglich ausgebildet und arbeiten mit modernsten Werkzeugen und Geräten. Als offizieller Ford-, Ford-Nutzfahrzeuge-, Mazda- und Iveco-Daily-Vertreter ist die Garage Moser zudem Ansprechpartner für Neuwagen, Occasionen und Mietfahrzeuge.

Die Metzgerei Jucker in Kollbrunn legt grossen Wert auf das Tierwohl sowie auf die Regionalität und Nachhaltigkeit ihrer Produkte. Foto: PD

Der Name Jucker steht seit 1908 für hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus der Region. Die Kollbrunner Metzgerei, die mittlerweile in der 4. Generation geführt wird, beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und leistet mit der Ausbildung von Lernenden einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Metzgerhandwerks. Als eine von wenigen Metzgereien konnte der Familienbetrieb die gesamte Wertschöpfungskette im eigenen Unternehmen halten: von der Fleischgewinnung im eigenen Schlachtbetrieb über die Verarbeitung und Herstellung diverser Fleischerzeugnisse bis zum Verkauf.

Irene und Filip Strobl führen seit Mai 2021 «Das Taggenberg» in Winterthur. Foto: PD

Das Restaurant Taggenberg, traumhaft gelegen mit Blick auf die Berge und die Stadt Winterthur, steht für gehobene Küche. Seit Mai 2021 führen Irene und Filip Strobl mit ihrem Team das Traditionshaus und erhielten auf Anhieb 13 «Gault Millau»-Punkte, inzwischen sind es 14. Filip Strobl ist ein besonderer Gastgeber, nicht zuletzt dank seiner Erfahrung als Geschäftsführer eines renommierten Winterthurer Privatclubs. Ob er einen verwöhnten Gast oder einen der Kategorie «wie du und ich» vor sich hat: Mit Scharfblick erkennt Strobl Wünsche und merkt sich ihre Vorlieben fürs Wiedersehen.

Die Freude am Holz und der Stolz, ein Zimmermann zu sein, sind Werte, die bei der Sprenger und Söhne Holzbau AG gelebt werden. Foto: PD

Die Sprenger Söhne Holzbau AG, ein traditionelles Holzbauunternehmen in Seuzach, ist seit über 100 Jahren in der Region Winterthur tätig. Die beiden Firmeninhaber Andreas Vögele und Hans Brunner, die das Unternehmen seit 2012 erfolgreich führen, beschäftigen rund 32 Mitarbeiter, darunter neun Lernende. Der Tätigkeitsbereich deckt vom Umbau bis zum Neubau alles ab, vom Gartenhäuschen bis zur Grossüberbauung. Ein besonderes Steckenpferd ist das Klimaholzhaus «LignoTrend», ein massives Holzhaus, ökologisch und nachhaltig gebaut. Mit modernster Abbund- und Elementtechnik werden auch individuelle Kundenprojekte realisiert.

Die Stähli Haustechnik AG legt grossen Wert auf eine umfassende Beratung der Kunden. Foto: PD

Haustechnik vom Profi: Das bietet die Firma Stähli Haustechnik AG im Raum Winterthur bereits seit mehr als 32 Jahren. Zum Team gehören rund 50 qualifizierte Fachkräfte, die sich um Sanitär- und kleinere Lüftungsanlagen sowie um Heizungen kümmern. Auch Reparatur- Wartungsarbeiten gehören zum Portfolio der Firma. Die Stähli Haustechnik AG arbeitet mit namhaften Herstellern und regionalen Dienstleistern zusammen, um einen hochwertigen Service rund um die Haustechnik zu garantieren. Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, setzt sich die Firma zudem für Aus- und Weiterbildungen ein.

