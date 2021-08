Konkurrenz für Walmart und Amazon – Diese Frau attackiert die Supermärkte Fidji Simo führt neu eines der wertvollsten Start-ups der Welt: den Liefer- und Abholdienst Instacart. Trotz ihres Erfolgs plagten die Aufsteigerin Selbstzweifel. Walter Niederberger aus San Francisco

Fidji Simo, ehemalige Topmanagerin von Facebook, ist seit diesem Monat Chefin von Instacart. Foto: Frederick M. Brown (Getty Images, AFP)

Fidji Simo wuchs in einer von Männern dominierten Welt auf. Geboren wurde sie in der südfranzösischen Hafenstadt Sète in eine Familie von Fischern. Ausfahren zum Fischen konnte sie nicht, da sie permanent seekrank wurde. Später, während des Studiums, arbeitete sie immerhin als Lobbyistin für die Fischereiindustrie. «In den Meetings war ich immer die einzige Frau unter all den Fischern. Da lernte ich, mich zu behaupten.»

Während des Studiums kam sie für ein Austauschjahr nach Kalifornien. Sie war begeistert und bewarb sich bei Ebay. Das öffnete die Türen in die USA. Nach drei Jahren bei Ebay meldete sie sich spontan bei Facebook und wurde prompt eingestellt. Facebook-Co-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg wurde ihre Mentorin. «Vom ersten Moment an sah ich, dass sie eine der seltenen Leader ist, die das grosse Ganze sehen und sich tief in die Details vertiefen können», lobte Sandberg sie.

Bei Facebook war sie die Nummer 3

Bei Facebook stiess Simo allerdings auf ein Umfeld, das sie nur zu gut kannte. Die Chefetage wurde von Männern dominiert. Zwar war Sandberg als rechte Hand von Mark Zuckerberg zu Beginn unentbehrlich, doch schrumpfte ihr Einfluss zunehmend, während Zuckerberg mehr denn je als Alleinherrscher des Imperiums auftrat.

Derweil wurde Simos Rolle wichtiger. Sie wurde zur Vizedirektorin für Videos, Spiele und Monetarisierung ernannt und machte die Videowerbung zum stärksten Umsatzpfeiler des Konzerns. Sie stieg weiter auf und übernahm die Führung von Facebook Mobile mit über 7000 Ingenieuren und Projektmanagern.

Trotz oder gerade wegen ihres Erfolgs kämpfte Simo bei Facebook immer wieder mit starken Selbstzweifeln. Sie glaubte, nicht besonders intelligent zu sein, und fürchtete, dass ihre Leistungen von anderen überschätzt würden. «Ich hatte das Gefühl, den Erfolg nicht verdient zu haben», sagte sie in einem Interview mit dem Magazin «Marie Claire». «Ich wuchs in einer Familie von Fischern auf. Es gab absolut keinen Grund, dass ich die Chefin der Facebook-App sein sollte.» Ablenkung fand sie im Tanzen und im Theater. Ihre Interessen verschafften ihr Mandate in den Verwaltungsräten des Cirque du Soleil und des L.A. Dance Project.

Bald hatte Simo die Spitze der Karriereleiter erreicht; über ihr waren nur noch Zuckerberg und Produktechef Chris Cox. Für die ehrgeizige und von den Kunden sehr geschätzte Frau war die Zeit zum Wechsel gekommen, zumal sich in der Facebook-Führung nicht viel an der Männerdominanz geändert hatte.

Frauen als Chefs sind im Silicon Valley noch immer eine Ausnahme. Instacart hebt sich mit der weiblichen Dreierführung ab.

Als der Gründer der Online-Lieferplattform Instacart, Apoorva Mehta, ihr im vergangenen Frühling zunächst ein Mandat im Verwaltungsrat anbot, sagte sie sofort zu. «Die Beziehung der Menschen zur Ernährung wird sich in den nächsten Jahren fundamental verändern», sagte sie. Die Kunden erwarteten mehr Auswahl und bessere Qualität der Nahrungsmittel und einen Hauslieferdienst rund um die Uhr. Instacart sei am besten auf diesen Wandel vorbereitet.

Anfang August hat Simo die Führung des Konzerns übernommen, da der Firmengründer sich auf das Präsidium des Verwaltungsrats zurückzog. Das gab Simo die Chance, zwei weitere Frauen, die ebenfalls bei Facebook arbeiteten und mit denen sie befreundet ist, zu Instacart zu holen. Sie machte Carolyn Everson zur Präsidentin des Unternehmens und Asha Sharma zur Geschäftsleiterin. Darüber hinaus warb sie 55 Ingenieure und Designer von Facebook ab, wie das Onlinemagazin «The Information» berichtet.

Instacart erreicht 85 Prozent der US-Haushalte

Frauen in Toppositionen sind im Silicon Valley noch immer eine Ausnahme. Instacart hebt sich mit der weiblichen Dreierführung positiv ab, was das Interesse am Börsengang weiter erhöhen dürfte. Venture- und Hedgefonds, die das Wachstum von Instacart bisher mit 2,7 Milliarden Dollar finanziert haben, hoffen, mit dem Börsengang dick Kasse machen zu können. Die Aussichten dafür scheinen gut. Zwar wird das Unternehmen schon mit 39 Milliarden Dollar bewertet, doppelt so viel wie letztes Jahr. Erzrivale Doordash wird an der Börse für 69 Milliarden Dollar gehandelt.

Möglich wurde das Wachstum durch die Corona-Pandemie, mit der die Hauslieferdienste für viele unverzichtbar wurden. Instacart mit Sitz in San Francisco ist die drittgrösste Online-Lieferplattform des Landes. Sie beliefert 55’000 Läden, erreicht 85 Prozent der Haushalte in den USA und 70 Prozent in Kanada. Ausgeliefert werden seit kurzem auch Medikamente, Büromaterialien, Elektronika, Sportartikel und Inneneinrichtungen.

