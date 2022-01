Mieten und tauschen – Diese Frau will das Kaufen von Dingen überflüssig machen Die neue Chefin Lucie Rein will die Mietplattform Sharely zum Fliegen bringen. Dazu bindet sie auch den Detailhandel ein. Simone Luchetta

Lucie Rein (30) ist beruflich wie privat «komplett nachhaltig unterwegs». Foto: Urs Jaudas

Die Pläne sind gross, das Ziel hehr: Sie will helfen, die Welt zu retten. Das sagt Lucie Rein, 30 Jahre alt und seit April die neue Chefin der Mietplattform Sharely, bei der die Nutzerinnen und Nutzer Dinge wie eine Bohrmaschine leihen können. Ihr Plus gegenüber anderen Enthusiasten: Sie hat vor zwei Jahren schon den Ableger von «To Good To Go» in der Schweiz aufgebaut, einer Online-Plattform, die helfen soll, dass weniger Lebensmittel in den Müll wandern. Und hat dabei viel gelernt.

«Man muss die Kreislaufwirtschaft in die bestehende Wirtschaft integrieren, statt ein Parallelsystem aufzubauen, wo man lediglich bereits Umweltbewusste anspricht», sagt sie. Im Videogespräch gewährt sie Einblick in ihr ehemaliges Kinderzimmer im grenznahen Mülhausen: hellorange Wände, Billie-Gestelle und alte Cola-Werbetafeln. Die deutsch-französische Doppelbürgerin spricht ein akzentfreies Deutsch, wirkt authentisch, engagiert und unprätentiös. Darauf baue auch der Erfolg von «To Good To Go», die App aus Dänemark, die nicht verkaufte Lebensmittel von Geschäften an Konsumenten vermittelt.