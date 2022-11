Nicht einmal fliegen ist schöner: Aiyegun Tosin völlig losgelöst nach einem seiner drei Tore gegen Servette. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Auf einmal ist es, als wäre es wieder Frühling. Die Leichtigkeit ist zurück, das Lachen, das Gefühl, dass doch nicht alles verloren und verlernt ist. «Morgen werde ich in alter Frische aufwachen», sagt Ancillo Canepa an diesem Sonntagnachmittag. Er wirkt, als wäre gleich alles von ihm abgefallen, was ihn während Monaten so sehr beschäftigt hat.