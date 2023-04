Nach Niederlage in Basel – Diese fünf Punkte fielen beim FC Winterthur auf Nach 15 Spielen in Serie mit einem Tor gelingt dem FCW offensiv kaum etwas. Bei der Niederlage fielen diese fünf Dinge auf. Gregory von Ballmoos

Hekuran Kryeziu stand zum ersten Mal seit dem 0:6 gegen Luzern in der Startaufstellung. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Taktik

Es war schon etwas eine Überraschung, dass Hekuran Kryeziu in der Startaufstellung stand. Es war sein erster Einsatz von Beginn weg seit dem 0:6 gegen Luzern. Dass er zudem die Position im zentralen Mittelfeld einnahm überraschte nochmals. Es funktionierte aber auch nur bedingt. Die Winterthurer hatten Mühe das Zentrum dichtzuhalten, nach gut einer halben Stunde stellte Trainer Bruno Berner darum die Taktik um. Kryeziu rückte nach hinten neben Remo Arnold. Auch Roman Buess wechselte eine Reihe zurück. Kryeziu und Arnold bildeten fortan die Doppelsechs im 4-2-3-1, Buess gab den Zehner, während Di Giusto und Rodriguez die Flanken bearbeiteten. Gegen de Ball spielten die Winterthurer fast ein 4-3-2-1.

Die Aussage

«Es darf nicht normal sein, dass wir da sind, wo wir sind», sagte FCW-Trainer Berner nach dem Spiel. Was er meint: Man dürfe nicht hingehen und denken, dass man eh gewinnt. «Wir müssen die Füsse am Boden behalten und demütig bleiben.» Der FCW hat in 26 Spielen sechs Mal gewonnen, fünf Mal davon mit dem Minimalergebnis 1:0.

Der Schuhwechsel

1 / 2 Joaquìn Ardaiz in der ersten Halbzeit mit cyanblauem Schuhwerk… Screenshot: SRF

Viele gute Szenen hatte Joaquìn Ardaiz nicht. Zwar kam er in mehrere gute Situationen, doch er entschied vornehmlich falsch. Dass er nicht zufrieden war, sah man auch an seiner Körpersprache. Er war phasenweise etwas in sich gekehrt, versprühte nicht das Feuer wie sonst. Dabei tat der Stürmer alles für den Erfolg. Er wechselte in der Halbzeitpause gar das Schuhwerk. Aus Cyanblau wurde Giftgelb. Aus dem Puma Ultra Ultimate Modell wurde das Modell Future Ultimate. Geändert hat es nicht viel – zwar spielte Ardaiz in den entscheidenden Situationen eher den Pass, als es selbst zu versuchen, doch genau das wäre in der 58. Minute das Bessere gewesen.

Die Offsides

Der FC Winterthur stand in dieser Saison in 25 Spielen 30 Mal zu weit vorne. Das ist der tiefste Wert der Liga. Alleine die beiden YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame (17) und Cedric Itten (14) standen zusammen öfters im Offside als die Winterthurer. Im 26. Ligaspiel gegen Basel kamen aber gleich sechs dazu. Dreimal davon war es Stürmer Ardaiz – er ist übrigens der Winterthurer Offsidekönig. Der Stürmer stand in dieser Saison bereits 13 Mal zuvorderst.

Der Ausblick

Der Abstiegskampf spitzt sich je länger je mehr zu einem Zweikampf zu. Der FC Winterthur liegt aktuell nach wie vor auf dem 9. Rang. Doch der Abstand zu den Teams im Mittelfeld wird grösser. GC hat sich mit dem Sieg gegen Lugano etwas Luft verschafft. Der FC Zürich kann am Abend gegen St. Gallen nachziehen.

