Erstes Super-League-Tor für Sayfallah Ltaief. Der FCW-Flügel trifft sehenswert per Flugkopfball. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Jugend forscht

Gleich sieben Spieler in der Startaufstellung des FC Luzern sind nach der Jahrtausendwende zur Welt gekommen. Severin Ottiger und Lars Villiger sind noch keine 20 Jahre alt. Sie bestritten in Winterthur ihr zweites, respektive drittes Spiel in der Super League. Villiger unterzeichnete erst vor einer Woche einen Profivertrag und stand gegen den FCW zum ersten Mal in der Startelf, nach dem er gegen Sion eine Viertelstunde spielen durfte. Der Luzerner bereitete das 1:0 von Sofyan Chader vor. Ebenfalls zum ersten Mal in der Startaufstellung stand Noe Holenstein. Der 19-jährige Winterthurer hat im Vergleich zum Luzerner Stürmer Villiger aber bereits ein erstes Super-League-Tor geschossen.

Die fünf Luzerner

Beim FC Winterthur stehen am Ostermontag fünf Spieler mit einer Vergangenheit beim FC Luzern auf dem Platz. Remo Arnold und Yannick Schmid standen in der Startaufstellung. Sie wurden beim FC Luzern gross. Francisco Rodriguez und Joaquìn Ardaiz spielten ebenfalls von Anfang an. Auch sie trugen einst die Farben des FCL. Ardaiz kam als Challenge-League-Topskorer im Sommer, mochte aber nicht zu überzeugen. Rodriguez wechselte nach einer schwierigen Zeit in der Bundesliga in die Innerschweiz. Der fünfte ist Hekuran Kryeziu, er wurde am Montag in der 75. Minute eingewechselt. Bis auf Ardaiz spielten alle vier zusammen beim FCL. Hekuran Kryeziu war damals Leistungsträger, Arnold und Schmid die jungen Aufstrebenden.

Die Ecken

Der FCW und seine Ecken. 122 Stück sind es mittlerweile, keine führte zu einem Torerfolg. Trainer Bruno Berner ist der Auffassung, dass bei der Ecke vieles von der Qualität der Hereingabe abhängt. Gegen Luzern war diese mässig. Aber es durften sich vier verschiedene Spieler versuchen. Zu erst war es Matteo Di Giusto, dann Francisco Rodriguez und Roman Buess und in der zweiten Halbzeit auch noch Sayfallah Ltaief, der den Ball zur Mitte brachte.

Die Flügel

Apropos Ltaief: Es ist Ostern und Ltaief darf endlich seine erste Torbeteiligung in dieser Saison feiern. Per Kopf erzielte er sein erstes Super-League-Tor der Karriere. Es war aber nicht die einzig gute Szene des jungen Tunesiers. Er kam zur Halbzeit und legte gleich los. An der Mittellinie schnappte er sich den Ball und lief durch bis zur Grundlinie, liess mehrere Gegner aussteigen – verpasste jedoch den Moment, um abzuspielen. «Er hat sofort Schwung gebracht», attestierte ihm auch Trainer Berner. Ansätze davon sah man bereits bei seinem Comeback am letzten Mittwoch, als der FCW gegen Uster testete. Schon da war der Flügel sehr auffällig, schon da verpasste er aber ab und an den Abspielmoment. Offensiv hat Trainer Berner fortan wieder etwas mehr Möglichkeiten. Denn nebst Ltaief, von einer Fussgelenksverletzung, ist auch Nishan Burkart von seiner Muskelverletzung an der Hüfte zurück. Beide sassen sie jedoch zu erst auf der Ersatzbank.

Neue Ersatzbänke

Und die ist neu. Zum zweiten Mal standen sie gegen Luzern in Einsatz: die neuen Ersatzbänke des FC Winterthur. Ihre Feuertaufe hatten sie beim Testspiel gegen den FC Uster. Gegen Luzern galt es ernst. Die roten und kantigen Quader bekamen zusätzlich eine Schaumstoffabdeckung an der Deckenkante als Kopfschutz. Übrigens handelt es sich dabei nicht um eine Vorgabe der Liga, die erfüllt werden muss, sondern um eine Modernisierung seitens des FCW.

