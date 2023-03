Nach dem Sieg des FC Winterthurs – Diese fünf Punkte fielen beim Sieg gegen St. Gallen auf Der FCW hat eine lange Verletztenliste, zeigt sich aber taktisch sehr flexibel und St. Gallens Trainer Peter Zeidler kann auf der Schützenwiese nicht gewinnen. Diese Punkte fielen am Sonntag auf. Gregory von Ballmoos

Lawrance Ati Zigi streckte sich umsonst: Der Ball von Noe Holenstein war unhaltbar. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Abwesenden

Der FC Winterthur dürfte froh sein um die kommende Nationalmannschaftspause, denn er läuft aktuell auf dem Zahnfleisch. Nachdem letzte Woche gegen GC gleich acht Spieler ausfielen, sah es auch gegen St. Gallen nicht viel besser aus. Auch Samuel Ballet und Timothy Fayulu verletzten sich noch. Damit fehlten FCW-Trainer Bruno Berner sämtliche Flügel. Das ist insofern gravierend, als dass der FCW über die Seiten am meisten Offensivpower hatte in der bisherigen Saison.

Wie dünn der Kader des FC Winterthurs mittlerweile ist, zeigte sich nach der Einwechslung von Roy Gelmi für den angeschlagenen Granit Lekaj. Die Winterthurer stellten von der Fünferkette auf ein 4-4-2 mit Raute um. Auf den Achterpositionen spielten Francisco Rodriguez, der das kann, und Souleymane Diaby, der eher auf der Aussenverteidigerposition zu Hause ist. Und auch Diaby musste bereits in der Halbzeit angeschlagen vom Platz.

Der Dauerbrenner

Granit Lekaj wurde zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Super-League-Spiel ausgewechselt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Apropos Granit Lekaj. Der Innenverteidiger wurde zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt ausgewechselt. Ja noch mehr: Er verpasste erst ein einziges Spiel. Beim 1:3 in Lugano war er gesperrt. Kein anderer FCW-Spieler hat annähernd so viel Minuten absolviert wie der Captain. Gegen St. Gallen zwickte es ihn aber in den Adduktoren und er musste frühzeitig vom Platz.

Die Flexibilität

Der FC Winterthur spielte am Sonntag in drei verschiedenen Systemen. Begonnen haben die Winterthur in einer Dreier-/Fünferkette mit Souleymane Diaby, Tobias Schättin, Yannick Schmid, Granit Lekaj und Michael Gonçalves. Nach einer halben Stunde stellte Berner auf das 4-4-2 um, Diaby rückte ins Mittelfeld vor. In der Schlussphase wiederum wollte Berner das 1:0 halten und die Defensive stärken. Für Joaquìn Ardaiz kam Hekuran Kryeziu und aus dem 4-4-2 wurde das altbekannte 4-2-3-1. «Die Umstellungen funktionieren schneller und besser als noch im Sommer», bilanzierte Trainer Bruno Berner.

Die Rote Karte

Julian Von Moos geht mit offener Sohle in den Zweikampf mit Tobias Schättin. Dafür sah der St. Galler die Rote Karte. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Gegen St. Gallen machte die Überzahl die Umsetzung der verschiedenen Systeme etwas einfacher. Nach nur acht Sekunden foulte Julian Von Moss Tobias Schättin. Nach einer Intervention des Videoschiedsrichters flog der St. Galler nach 67 Sekunden vom Platz. Es wäre beinahe die schnellste Rote Karte der Super-League-Geschichte gewesen. Dieser unrühmliche Rekord gehört gemäss der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aber immer noch Lubo Milicevic. Der Australier im Dienste der Young Boys flog 2006 gegen Aarau nach 52 Sekunden vom Platz. Übrigens: Es war bereits die fünfte direkte Rote Karte gegen den FC St. Gallen – Ligarekord.

Die Serie

Bedient: Peter Zeidler gewann auch im dritten Anlauf mit St. Gallen auf der Schützenwiese nicht. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

FC St. Gallen Trainer Peter Zeidler war auch nach dem Spiel noch fuchsteufelswild. Was war geschehen? Ein Balljunge gab seinem Spieler in der Schlussphase den Ball nicht schnell genug. Da schimpfte der FC SG-Trainer los. «Und ihr sprecht von Fairplay!», tönte es etwa. Der Rest war eher nicht druckreif. Peter Zeidler und die Schützenwiese. Es ist eine komplizierte Beziehung. Dreimal war er mit dem FC St. Gallen hier zu Gast, dreimal verliess er Winterthur mit einer Niederlage im Gepäck. Im September 2019 gewann der FCW im Cup 2:0, in dieser Saison zweimal 1:0. Damit hat der FCW historisch gesehen eine positive Bilanz gegen den FC St. Gallen. 25 Mal gewannen die Winterthurer, 24 Mal die Ostschweizer, 9 Spiele endeten mit einem Remis.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

