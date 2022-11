Das neue Album von Lo & Leduc – Diese Gewürzmischung riecht etwas muffig Alle schreiben über Lo & Leduc, aber kaum jemand über ihre Musik. Wir schaffen Abhilfe und hangeln uns von Song zu Song ihres neusten Albums «Luft». Ane Hebeisen

Sie deuten ihr Können auf dem neuen Album nur stellenweise an: Lo & Leduc. Foto: Flavio Leone



Es ist erst acht Monate her, seit das Berner Duo Lo & Leduc sein letztes Album «Mercato» auf den Markt geworfen hat. Nun folgt mit «Luft» bereits das nächste. Und bei diesem Schwall an Musik dürfte doch eigentlich erwartet werden, dass die Schöpfer des meistgestreamten Schweizer Songs der Geschichte («079») wieder mal einen Schlager aus dem Köcher ziehen, der zum Evergreen zwischen helvetischen Kinderzimmern und ausgelassenen Firmenanlässen arriviert. Wir haben uns auf die Suche begeben.

«The Game»

Ein nachdenkliches Piano eröffnet das achte Album der Berner, dazu gesellt sich bald eine jazzgeschulte Trompete. Nachdenklich waren ja auch Lo & Leduc stets, nur hat sich das musikalisch zuvor nie so richtig Bahn gebrochen. Vielleicht hier? Nein. Der Opener des neuen Albums nimmt bald von der Jazzballaden-Ästhetik Abstand. Tribal-Beats mischen sich ein, Leduc beselbstspiegelt sich – es geht um Kindheit, um Berufswahl und Lebensentscheidungen –, doch der Poesiefaden reisst nach zwei Minuten abrupt ab. Ein Intro. Mehr nicht.

«Lieder über di»

Das grosse Vorbild von Lo & Leduc ist bekanntermassen der Neo-Popper Stromae. Doch während es der Belgier immer wieder schafft, den Zeitgeist mit Zitaten aus geografisch schwer zu verortender Folklore, Chanson oder futuristischer Elektronik zu irritieren, macht es sich Lo & Leducs Musik meist lieber auf einem Groove bequem, den man als karibisch-unverbindlich umschreiben könnte. So auch in diesem Lied. Der Sprechgesangsbeitrag bleibt etwa eine Minute lang kryptisch, bis gewahr wird, dass Lo hier selbstkritisch im eigenen Songkatalog blättert. Immerhin trumpft «Lieder über di» dann mit einem prima Mitsingrefrain auf. Obs mit diesem Vorlauf zu einem weiteren helvetischen Welthit reicht? Eher kaum.

«The Dream»

Leduc eröffnet diesen Song mit einem Gesangspart, der Fragen aufwirft. Weniger inhaltlich – es geht um einen zweifelnden Selbstoptimierer –, sondern eher gesangstechnisch: Obwohl da kein Autotune-Effekt eingeschlauft ist, klingt Leducs Stimme in ihrer bemerkenswert nasalen Färbung trotzdem so, als ob ihr eine künstliche Intelligenz die Töne ins Notenraster ruckeln würde. Hat Autotune die Art zu singen verändert? Gibt es einen Post-Autotune-Gesangsduktus? Wenn ja, er würde genau so klingen. Später wird der Effekt dann tatsächlich angeknipst, und der Song versandet in einer bedauernswerten Neo-Latin-Pop-Belanglosigkeit.

«Möwe»

Wie oft hat der weisse Küstenvogel schon als Sujet für Fernwehlieder herhalten müssen? Bei Lo & Leduc nimmt er eine andere Rolle ein. Er lacht den Icherzähler aus, der sich auf seinem Lebenspfad im Kreis dreht. Das Lied ist eine melancholische Hübschheit. Locker dahingetupft. Mit einem Schulterzucken wird hier den Unwägbarkeiten des Lebens getrotzt. Der bisherige Höhepunkt. Doch – so viel sei verraten – es wird noch besser kommen. Versprochen.

«Müed»

Hier üben sich Lo & Leduc im Genre des Neo-Soul. Das kommt gar nicht schlecht. Es geht um Schlafstörungen und Eisenmangel. Und ein bisschen auch um die Liebe. Der Trompeter meldet sich zurück. Mit einem finalen Solo. Danke dafür. Und doch kommt nach fünf Liedern langsam die Frage auf, ob Lo & Leduc tatsächlich an den Verwerfungen der Zeit vorbeigeschrammt sind. Wer in dieser Kadenz Alben veröffentlicht, dem müsste doch auch mal ein bisschen Zeitgeist zwischen die Zeilen rutschen. Vielleicht kommts noch.

«Ig o»

Wir sind zurück in der Karibik. Oder irgendwo, wo der Äquator nicht weit ist. Und wieder einmal kurven Lo & Leduc dabei musikalisch haarscharf an diesem Peter-Reber-Heimorgel-Insel-Romantizismus vorbei. Die Hip-Hop-Polizei wird dieses Lied nicht froh stimmen, und es könnte Menschen geben, bei denen dieser schleierwolkige Sunshine Reggae Unwohlsein auslöst.

«404 not found»

Hier befinden wir uns im altbewährten Zweig des Befindlichkeits-Hip-Hop. Nachdenklicher Rap trifft auf einen gesungenen Refrain – ein Muster, das millionenfach erprobt ist. Die Frage ist bloss, worüber denken die beiden hier eigentlich nach? Vermutlich etwas mit Social Media. Genauer: Wie verhält sich das artifizielle Ich im Cyberspace? Und wie bewahrt man sich in der heutigen Welt Geheimnisse? Auch hier: Der Refrain ist besser als der ganze Rest.

«Aafa»

Noch ein fortschrittsskeptischer Song. «Mir hei no gseit, mir sötte gar nid aafa / Wüu we mir mau aafö / Chöi mir näär nümm höre.» Dazu gibts einen schmucklos-hüpfenden Beat und feierliche Bläser. Doch zu feiern gibt es in diesem Lied eigentlich nichts. Ah, doch. Den Trompeter, der zum Schluss wieder wundertoll soliert. Er heisst übrigens Lukas Kohler.

«Fänschter»

Hier klingt es zu Beginn, als habe Nemo einen weiteren Song für Zalando eingespielt (der Verdacht ist nicht abwegig, figuriert der Bieler doch auf der Liste der Produzenten des Albums). In Wirklichkeit geht es aber um eine ungut beendete Liebesgeschichte und die Ankündigung, das Wohnungsinventar des anderen zum Fenster rauszuschmeissen. Im Kontrast zur Drastik seiner Zeilen klingt der Song wie ein Frühsommer-Feelgood-Song fürs Hitradio. Bedenkt man, dass bisher immer ausgerechnet jene Songs von Lo & Leduc durch die Decke schossen, welche die Nerven am meisten strapazierten, könnte es mit diesem Fänschter-Lied tatsächlich etwas werden.

«Vergiss mi nid»

Ein zartes Liedchen über die Angst vor Entfremdung in der Zweisamkeit. Immer noch nichts zu den mulmigen Entwicklungen im Jetzt. Stilistisch begehen Lo & Leduc hier noch weitgehend unerforschte Pfade – nennen wirs Traum-Reggaeton. Und das klingt gar nicht mal so schlecht.



«Halb so schwär», «Money On My Mind»

Das Album hängt nun durch wie ein schwangeres Hausschwein. Lo & Leduc schürfen tief in den Schichten der souligen Sorglos-Populärmusik. Das ist bekanntermassen nicht sonderlich fruchtbarer Boden für tiefschürfende Poesie: Zu einer Zeile wie «Hey schick mir das per Paypal / Oder Western Union / Oder weiss ou nid / Houptsach hüt no, Baby / Money is on my mind» will so gar keine Kuschel-R&B-Stimmung aufkommen.

«Fründ»

Also doch noch: Lo setzt in diesem Lied an zu einer furiosen Lebensbetrachtung. Es geht um Werte, um den Tod, um die Fragilität der Existenz, um Liebe, um die Möglichkeit des Glücks und über die ungerechte Verteilung desselben. Alles ist drin, in diesem fulminanten, beklemmenden Poesieschwall, der einst Teil einer nur ansatzweise begeisternden Rap-meets-Klassik-Kooperation mit dem Berner Symphonieorchester war. Im hintersten Teil eines Albums versteckt man normalerweise die Songs, derer man sich nicht mehr so ganz sicher ist. Lo & Leduc verscherbeln hier ihr Meisterwerk. Ein bisschen schade drum.

Fazit

Haben wir ihn gefunden, den Hit, der uns in den nächsten Monaten überall um die Ohren gehauen wird? Eher nein. Das neue Album «Luft» ist ein homogenes, eher gemütlich schunkelndes Stück Musik. Die Stilmittel sind bewährt: Autotune, ein bisschen Karibik und leicht überladene Zeilen, die sich mehr um die Protagonisten als um das Weltgeschehen drehen. In Songs wie «Müed», «Fänschter» oder «Money On My Mind» ist das Bemühen von Lo & Leduc herauszuspüren, stilistisch in Richtung R&B auszuscheren, was ein möglicher Ausweg aus dem langsam etwas abgefingerten Tropical-Pop sein könnte. Die beiden Goldstücke «Fründ» und «Möwe» zeigen auf, das dieses Duo mehr kann als Pop, der mit der altbekannten und bereits etwas muffig riechenden Fernweh-Gewürzmischung angerichtet wird.

