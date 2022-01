Referendum gegen Filmgesetz – Diese Jungpolitiker wollen keine Schweizer Filme auf Netflix fördern Geld für Schweizer Serien auf Netflix? Nicht mit uns, sagen die bürgerlichen Jungparteien, der Staat soll sich aus Streamingdiensten raushalten. Wir haben mit ihnen einen Schweizer Film angeschaut. Pascal Blum

Die bürgerlichen Jungparteien wollen nicht, dass Netflix & Co. in Schweizer Filme investieren, von links: Nicolo Carle (Kantonalvorstand Junge Mitte Zürich), Camille Lothe (Präsidentin Junge SVP Zürich), Luis Deplazes (Präsident Jungfreisinnige Zürich). Foto: Urs Jaudas

«Kollege, geh mal duschen!»

Auf dem Sofa neben ihr: Nicolo Carle (18) von der Jungen Mitte und Luis Deplazes (27), Junge FDP. In den letzten Wochen haben sie mitgeholfen, genug Unterschriften zu sammeln, um die «Lex Netflix» per Referendum zu kippen. Am Donnerstag hat ein Bündnis von bürgerlichen Jungparteien 65’000 Namen eingereicht. Jetzt stimmt das Land darüber ab, ob Streamer wie Netflix oder Disney+ Geld in die Schweizer Filmproduktion investieren und diese Sachen dann auch bei sich zeigen müssen.