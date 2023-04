Bauern aus Neftenbach – Diese Kantonsräte gingen schon gemeinsam ins Mukiturnen Im Februar wurden die Neftenbacher Martin Huber (FDP) und Urs Wegmann (SVP) in den Kantonsrat gewählt. Die beiden verbindet mehr als nur das Amt: zum Beispiel Technopartys und Skiunfälle. Fabienne Grimm

Die Kantonsräte Urs Wegmann (links) und Martin Huber kennen sie seit ihrer Kindheit. Falada, die Kuh in der Mitte, wurde auf dem Hof von Wegmann geboren. In Form eines Geburtstagsgeschenks landete sie vor 15 Jahren bei Huber. Heute ist sie dessen älteste Kuh. Foto: Marc Dahinden

Wahlsonntag im Februar: Urs Wegmann sitzt in der «Sagi» in Bertschikon an der Wahlparty der SVP Winterthur-Land. Eigentlich ist er gedanklich bereits in den Skiferien, als es zur grossen Überraschung kommt: Der Neftenbacher wird in den Kantonsrat gewählt. Die SVP hatte im Vorfeld zwar auf einen zusätzlichen Sitz gehofft, ihn aber nicht erwartet.