Verzögerung in Hollywood – Diese Kinofilme und TV-Serien starten wegen Corona später Länger warten müssen wir auf «Top Gun: Maverick», «Mission Impossible 7» oder «Wonder Woman 1984». Und was ist mit James Bond? Pascal Blum , Matthias Lerf

Kommt neu an Weihnachten, wahrscheinlich: «Wonder Woman 1984» mit Gal Gadot. Foto: Keystone

Tom Cruise hätte sich keinen dümmeren Moment aussuchen können für den Dreh von «Mission Impossible 7». Drei Wochen im März in Venedig, daraus wurde natürlich nichts. Inzwischen hat man die Dreharbeiten wieder aufgenommen, wobei Cruise nichts anbrennen lassen will: In Norwegen soll er laut Berichten für 700’000 Dollar ein Hurtigruten-Schiff gemietet haben, wohl mit der Absicht, das Filmteam von Aussenkontakten abzuschirmen und so die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

In der Filmbranche nennt man die Corona-Methode «bubble», also «Blase». Die Equipe bleibt beim Dreh dicht beisammen; in Ländern wie Grossbritannien ist das sogar Vorschrift, damit Produktionen wieder gestartet werden können. Trotzdem wird sich «Mission Impossible 7» verspäten, statt im nächsten Sommer dauert es nun bis Ende 2021, bis der nächste Teil der Actionfilmreihe bei uns anläuft.

Was verspätet sich?

Auch im aktuellen Kinoherbst bleibt es relativ leer, was Blockbuster anbelangt, da die Hollywoodstudios ihre kommerziellsten Titel zurückhalten, solange viele Kinos noch geschlossen haben. In den USA sind rund 30 Prozent der Säle zu, insbesondere betrifft das New York und Los Angeles. Zum Beispiel hat «Tenet» von Christopher Nolan in den USA bislang lediglich ungefähr 30 Millionen Dollar eingenommen. Weltweit sind es mehr als 207 Millionen, aber bei einem Film von Christopher Nolan müsste diese Zahl normalerweise sehr viel höher sein.

In der Branche gibt es Stimmen, dass sich das «Tenet»-Studio ein teures Experiment geleistet hat, das leider gescheitert ist. Solange die USA die Pandemie nicht im Griff hätten, könne es bezüglich Blockbuster nur Streamingangebote oder eine Kombination aus Kino und Streaming geben, so ein Beobachter im «Hollywood Reporter».

Die Verspätungen wegen Corona betreffen eine ganze Reihe von Kinofilmen, die diesen Herbst und Winter hätten starten sollen:

«Wonder Woman 1984» Die Fortsetzung des Superheldinnenfilms steht zwar im Programmheft des Zurich Film Festival, wird aber da nicht gezeigt. Der weltweite Start ist nach der Drucklegung erneut verschoben worden. Neues Datum ist der 25. Dezember 2020.

Die Fortsetzung des Superheldinnenfilms steht zwar im Programmheft des Zurich Film Festival, wird aber da nicht gezeigt. Der weltweite Start ist nach der Drucklegung erneut verschoben worden. Neues Datum ist der 25. Dezember 2020. «Dark Waters» Das Umweltdrama mit Mark Ruffalo sollte in der Schweiz eigentlich im Juli anlaufen, der Film war in Zürich bereits im Lunchkino zu sehen. Neues Startdatum ist der 15. Oktober 2020.

Das Umweltdrama mit Mark Ruffalo sollte in der Schweiz eigentlich im Juli anlaufen, der Film war in Zürich bereits im Lunchkino zu sehen. Neues Startdatum ist der 15. Oktober 2020. «Candyman» Der Horrorthriller sollte das Publikum ab dem 15. Oktober erschrecken. Jetzt läuft der Film irgendwann im Jahr 2021. Auch das Sequel «A Quite Place 2» wird verschoben auf April 2021.

Der Horrorthriller sollte das Publikum ab dem 15. Oktober erschrecken. Jetzt läuft der Film irgendwann im Jahr 2021. Auch das Sequel «A Quite Place 2» wird verschoben auf April 2021. «Black Widow» Der 24. Film aus dem Marvel-Universum mit Scarlett Johansson hat offiziell immer noch den 6. November als Startdatum, doch die US-Fachzeitschriften gehen davon aus, dass der Start demnächst verschoben wird auf 2021.

Der 24. Film aus dem Marvel-Universum mit Scarlett Johansson hat offiziell immer noch den 6. November als Startdatum, doch die US-Fachzeitschriften gehen davon aus, dass der Start demnächst verschoben wird auf 2021. «Soul» Ebenfalls offen ist das Schicksal des für den 20. November vorgesehenen Pixar-Animationsfilm um Jazz und verlorene Seelen. Es wird spekuliert, dass Disney den Start analog zu «Mulan» auf den Streamingdienst Disney+ verlegen könnte.

Ebenfalls offen ist das Schicksal des für den 20. November vorgesehenen Pixar-Animationsfilm um Jazz und verlorene Seelen. Es wird spekuliert, dass Disney den Start analog zu «Mulan» auf den Streamingdienst Disney+ verlegen könnte. «No Time to Die» Vom nächsten James-Bond-Film ist jüngst ein neuer Trailer erschienen, ausserdem gibt es bereits so viel Werbematerial, dass der Eindruck entsteht, das Startdatum vom 20. November werde nie verschoben. Aber garantiert ist das nicht.

Vom nächsten James-Bond-Film ist jüngst ein neuer Trailer erschienen, ausserdem gibt es bereits so viel Werbematerial, dass der Eindruck entsteht, das Startdatum vom 20. November werde nie verschoben. Aber garantiert ist das nicht. «Top Gun: Maverick» Die Fortsetzung mit Tom Cruise hätte zuletzt an Weihnachten starten sollen, nun heisst es Sommer 2021.

Die Fortsetzung mit Tom Cruise hätte zuletzt an Weihnachten starten sollen, nun heisst es Sommer 2021. «Ghostbusters: Afterlife»: Eine weitere Fortsetzung des Kultfilms, diesmal mit Paul Rudd. Neuer Start: März 2021.

Seitdem in vielen Ländern der Lockdown aufgehoben und die Vorschriften gelockert wurden, wurde auch die Produktion von Fernsehserien wieder aufgenommen. Der Herbst ist auch für Sender die Zeit, in der sie mit Top-Titeln Quoten machen, und derzeit werden viele Folgen erst auf den allerletzten Drücker fertig.

Analog zu den Kinofilmen herrscht bei den Seriendrehs ein grosses Termindurcheinander, das zusätzlich Folgen haben wird für die kommenden Jahre. Schauspieler, die eigentlich diesen Sommer hätten drehen sollen, haben inzwischen andere Engagements angenommen, was die Planung umso kniffliger macht. Drehen dann alle auf einmal, fehlen Techniker, Studios und so weiter.

Beim kleinen Punkt in der Mitte handelt es sich um Tom Cruise, der am 6. September auf dem Berg Helsetkopen in Norwegen für eine Szene im nächsten «Mission Impossible»-Film mit einem Motorrad über eine riesige Rampe gesprungen und dann mit dem Fallschirm den Steilhang hinuntergeglitten ist. Foto: Keystone

Auswirkungen wird die Corona-Krise nicht zuletzt auch darauf haben, wie Fernsehserien und Filme aussehen. Seifenopern etwa reduzieren das Figurenpersonal, damit sich nicht zu viele Schauspieler gleichzeitig auf dem Set begegnen. Gehen zwei Figuren nebeneinander, so erzählt ein Serienmacher in der «Sunday Times», wird die eine Figur etwas weiter vorne, die andere etwas weiter hinten gehen.

Weil auch die Zahl der Crewmitglieder limitiert wird, werden aufwendigere Einstellungen mit Kamerafahrten schwierig. Wir werden künftig also mehr Handkamera-Ästhetik sehen, mehr längere, theatrale Szenen, in denen Schauspieler viel Text aufsagen. Auch die Schauwerte werden voraussichtlich reduziert: Wenn ein Teil des Budgets neu für Covid-Schutzmassnahmen draufgeht, fehlt er anderswo.

Serien, deren neue Staffeln sich bis mindestens 2021 verspäten: