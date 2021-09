Väter und Kinder kochen in Effretikon – Diese Kulturwochen grüssen aus Südamerika Der peruanische Chefkoch Gonzalo Rodrigo kocht mit anderen Männern und ihren Kindern an den «Semanas latinas» in Effretikon. Maria José Rensch vom Familienverein hat noch mehr organisiert. Gabriele Spiller

Gonzalo Rodrigo ist als Koch in seinem Element. Foto: PD

Ihr Engagement in internationalen Entwicklungsprojekten nimmt die Stadt Illnau-Effretikon zum Anlass für die 14-tägigen Kulturwochen. Damit stellt sie der Bevölkerung den Alltag der Menschen in den finanziell unterstützten Ländern vor – in diesem Jahr ist das Thema Lateinamerika oder «Semanas latinas». Die neue Projektleiterin der Kulturwochen, Maria José Rensch, kommt selbst aus Peru. Sie hat ein abwechslungsreiches Programm kreiert.

Vom 13. bis 26. September finden 13 Veranstaltungen unter den geltenden Corona-Vorschriften (Abstand, Maske, zum Teil draussen) statt: eine Ausstellung, Filme, Lesung, Bastelnachmittage und ein Kulturfest. Mit einem Latino-Mix-Crashkurs und einer Salsa-Show wird auch dem Tanz eine Bühne geboten. Der Reinerlös fliesst an die von der Stadt, den Landeskirchen und dem Solidarbasar Effretikon unterstützten Entwicklungsprojekte in mehreren lateinamerikanischen Ländern.