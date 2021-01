Der Qanon-Wikinger und der rechte Mob – Diese Leute haben das Capitol gestürmt Unter den Eindringlingen waren viele Anhänger rechtsextremer Gruppen. Trotzdem wird versucht, die gewaltsame Aktion linken Aktivisten anzuhängen. Benedikt Peters und Lilith Volkert

Sie durchbrechen Sicherheitsbarrieren, treten Türen ein, zerschlagen Scheiben. Wer sind diese Menschen, die am Mittwoch in das Kapitol in Washington eindringen, Räume verwüsten und Abgeordnete wie Personal in Angst und Schrecken versetzen – und die ein Chaos ausgelöst haben, an dessen Ende nach bisherigen Erkenntnissen vier Menschen tot sind?

Auf Twitter verbreiten rechte Accounts schnell zwei Gerüchte. Das erste: Die Aktion gehe auf das Konto verkleideter «liberaler Aktivisten», die dem Trump-Lager damit schaden wollen. Das zweite: Es handle sich um linksextreme, ebenfalls getarnte Gruppen, vor allem die Antifa. Hunderttausendfach werden diese Behauptungen auf Facebook und Twitter verbreitet. Doch sie sind, nach allem, was man bisher weiss, völlig haltlos.

Nicht nur, dass Noch-US-Präsident Donald Trump eine völlig andere Botschaft sendet: Nachdem er den Mob zunächst angestachelt hatte, fordert er in einem Video die Protestler auf, nach Hause zu gehen. «Wir lieben euch», sagt er sogar, womit er kaum die Antifa meinen kann.

Absurde Behauptungen

Viel deutlicher noch sind die Bilder und Videoaufnahmen vom Sturm auf das Capitol, die nun um die Welt gehen. Nach Einschätzung mehrerer Experten sind darauf klar Mitglieder von rechten und rassistischen Gruppen zu erkennen, ebenso von solchen, die Verschwörungsmythen verbreiten.

Auf den Bildern sind zunächst größtenteils weiße Männer mittleren Alters zu sehen. Viele tragen Fahnen und Caps mit Parolen aus Trumps Wahlkampf. Einige tragen eine Konföderiertenflagge, ein Bekenntnis zu Rassismus und Sklaverei, die in US-Militäreinrichtungen verboten ist. Wiederholt sind ausserdem Männer zu sehen, die den Hitlergruss zeigen.

Mehrere Aufnahmen aus dem Kapitol zeigen zudem in Felle gekleidete Männer. Einer von ihnen - er trägt eine Wikinger-Pelzmütze, aus der Hörner ragen – ist der bekannte QAnon-Anhänger Jake Angeli aus Arizona. Angeli sagt, er trage dieses Outfit, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. QAnon ist eine rechtsextreme Gruppe, deren Anhänger Verschwörungsmythen verbreiten und US-Präsident Trump unterstützen.

Ein anderes Bild will den rechten Stimmungsmachern im Netz als Beleg für ihre Behauptung dienen, dass Antifa-Aktivisten das Kapitol gestürmt hätten. Es zeigt einen bärtigen Mann, der neben Angeli steht. Das Gesicht des Mannes findet sich auch auf anderen Bildern, welche die linke Seite phillyantifa.org verbreitet hat.

Daraus konstruieren etliche rechte Twitterer die absurde Behauptung, dass der Mann auch Mitglied der Antifa sei. Doch das Gegenteil ist richtig. Es handelt sich mehreren US-Medien zufolge um Jason Tankersley, ein Mitglied der amerikanischen Neonazi-Bewegung. Sein Bild findet sich nur deshalb auf der Antifa-Seite, weil dort über bekannte Neonazis berichtet wird.

Auch Neonazi-Gruppen dabei?

Experten berichten darüber hinaus, dass sie in der Menge der Demonstranten, aus der sich der Sturm aufs Kapitol formierte, Mitglieder mehrerer rechtsextremer Gruppen identifiziert hätten. Immer wieder genannt werden die Proud Boys, eine Art chauvinistische Hooligantruppe. Ihre Mitglieder behaupten, sie müssten Amerika vor den Kommunisten und der Antifa retten. Die Proud Boys waren schon in zahlreiche Ausschreitungen verwickelt. Ebenso erwähnt werden Mitglieder der Groyper Army, dabei handelt es sich um ein US-amerikanisches Rassisten-Netzwerk.

Die Nichtregierungsorganisation Antidefamation League berichtet, auch die Aktivisten einiger weiterer Neonazi-Gruppen erkannt zu haben: Darunter die New Jersey European Heritage Association und der Nationalist Social Club.