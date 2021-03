Ausgangslage

Der Bundesrat legt heute seinen Vorschlag für weitere Öffnungsschritte aus dem Teil-Lockdown ab 22. März vor. Die Kantone können dazu Stellung nehmen, der definitive Entscheid fällt in einer Woche. Die Hoffnung auf Lockerungen ist gross. Doch die Fallzahlen stagnieren seit zwei Wochen auf relativ hohem Niveau. Seit einigen Tagen steigen sie wieder leicht an und nur drei der vier Richtwerte für weitere Öffnungsschritte liegen über dem kritischen Wert.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur epidemiologischen Lage in der Schweiz:

Sind die Kriterien für eine weitere Öffnung erfüllt?

Erfüllt ist das Ziel nur bei den Intensivstationen. Hingegen übersteigen der R-Wert, die 14-Tages-Inzidenz und die Rate positiver Tests die festgelegten Werte. Die Details zu den Richtwerten lesen Sie hier.

Welche Lockerungen schlägt der Bundesrat vor?

Zur Diskussion steht die Öffnung von Restaurantterrassen. Als weitere Option gilt die Zulassung von Sportaktivitäten ohne Körperkontakt in Innenräumen. Dazu zählen etwa Fitness- oder auch Tenniscenter. Ausserdem könnte die 5er-Regel für Privattreffen gelockert werden. Die Erlaubnis für Kultur- und Sportveranstaltungen mit wenig Zuschauern steht auf der Kippe. Auch die Homeoffice-Pflicht dürfte kaum jetzt schon fallen (der Artikel zum Thema)

Was sagt die Wissenschaft?

Experten warnen vor zu schnellen und zu weitgehenden Lockerungsschritten. Sie schlagen vor, «vorsichtige, kleine Schritte zu machen». Zur Analyse der Situation aus wissenschaftlicher Sicht. BAG-Chefin Anne Lévy erklärt im Interview, weshalb sie zuversichtlich ist.

Was ist mit den Restaurants?

Vermutlich wird die Bewirtung im Aussenbereich ab 22. März erlaubt. Eine Öffnung der Restaurants auch in Innenräumen ist eher unwahrscheinlich. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, wie gross das Risiko ist, sich bei einem Restaurantbesuch anzustecken.

Was wünscht sich die Bevölkerung?

Der Wunsch nach der Öffnung der Restaurantterrassen steht an erster Stelle. 68 Prozent befürworten diesen Schritt auf den 22. März, wie eine im Auftrag von 20 Minuten und Tamedia durchgeführte Onlineumfrage zeigt. 55 Prozent möchten dann auch gleich die Restaurants öffnen. Eine knappe Mehrheit will zudem die 5er-Regel für private Treffen aufheben.

Wo steht die Schweiz beim Impfen?

Gemäss BAG-Zahlen wurden in der Schweiz bis zum 9. März 948’678 Dosen gegen das Coronavirus verabreicht. Knapp 330’000 Menschen in der Schweiz respektive 3,9 Prozent der Bevölkerung sind doppelt geimpft (zum Impfmonitor). Die Impfkampagne zeigt erste Erfolge: Bei den über 80-Jährigen geht die Zahl der Infektionen, Spitaleintritte und Todesfälle deutlich stärker zurück als in allen anderen Altersgruppen (mehr dazu: Drei Grafiken zum Impf-Erfolg).

Wie sieht die Situation im Ausland aus?

Nach einem Rückgang der Corona-Fallzahlen steigt die Zahl der Neuinfektionen in vielen Ländern. Teilweise lockern sie wie Österreich dennoch die Massnahmen, Tschechien hingegen hat verschärft. «Wenn wir das nicht tun, sieht die ganze Welt ein zweites Bergamo in Tschechien», sagte Ministerpräsident Andrej Babis. Die Übersicht: Länder mit dritter Welle