Handball-Meister Pfadi Winterthur - «Diese Mannschaft hat das Meisterpotenzial»

Die Feier gleich nach dem Spiel war nicht riesig. Da sich Wochentage bei uns nicht besonders unterscheiden, gab es am Sonntag sowohl Familytime als auch die übliche Zeit für den Beruf bei Zone4 Performance und für Handball. Ein paar «Tooor!»-Aktionen konnte ich mit meinen Jungs, 4- und 2-jährig, in der Nachbearbeitung des Supercups besprechen, und zur Vorbereitung auf den Match am Mittwoch gegen den BSV Bern analysierte ich Videos.

Goran Cvetkovic, was haben Sie am Tag nach dem S i eg im Supercup gemacht? Gefeiert oder gearbeitet?

Erstes Pflichtspiel, erster Pokal. Einen schöneren Einstand als Trainer kann man sich nicht vorstellen.

Das ist so. Ein Sieg in einem Titelspiel sagt einiges darüber aus, ob die Vorarbeiten richtig gemacht wurden. Am ersten Trainingstag im Juli kommunizierte ich der Mannschaft deutlich, dass es in den kommenden sechs Wochen primär darum geht, uns optimal auf den Supercup vorzubereiten. Das Ergebnis bestätigt uns, dass der Vorbereitungsplan umgesetzt wurde, dass jeder seinen Beitrag leistete und das erste Saisonziel erreicht wurde.