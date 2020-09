Preise in Effretikon vergeben – Diese Menschen sind aufgefallen Ein Verein, ein Obstkenner und eine Eishockeyläuferin haben heuer den Anerkennungs- und Förderpreis der Stadt Illnau-Effretikon entgegennehmen dürfen. Nadja Ehrbar

Die Stadt hat sie geehrt: Norbert Klossner , Präsident Freilichtspiele Illnau , Alessia Baechler, Eishockeyspieerin aus Illnau und Klaus Gersbach aus Effretikon, Mitbegründer von Fructus (v.l.). Foto: Heinz Diener

Tausende von Zuschauern in ihren Bann ziehen, alte und seltene Obstsorten fördern sowie Höchstleistungen auf dem Eis erbringen: So lassen sich die Taten jener Personen beschreiben, welche Illnau-Effretikon in diesem Jahr ausgezeichnet hat.