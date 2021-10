Hauptbahnhof Winterthur – «Diese Mitbestimmung ist Pflästerlipolitik» Christoph von Ah vom Forum Architektur kritisiert, dass die Bevölkerung bei der Zukunftsplanung des Hauptbahnhofs nicht miteinbezogen wurde. Michael Graf

Ruedi Gehring (Verein «Unser Bahnhof Winterthur») und Christoph von Ah (Forum Architektur) beim Kesselhausplatz. Foto: Madeleine Schoder

Das Timing könnte kaum besser sein: Am Dienstag haben die Stadt Winterthur und die SBB ihre Pläne für den Ausbau des Hauptbahnhofs ab 2045 vorgestellt. Und am Donnerstag gründet sich der Verein «Unser Bahnhof Winterthur». Er versteht sich als eine Art Quartierverein des Bahnhofs und will die Interessen der 120’000 Menschen vertreten, die hier täglich vorbeikommen. Zwei der Initianten, Christoph von Ah vom Forum Architektur und Ruedi Gehring vom künftigen Verein, nehmen Stellung zu den Ausbauplänen.