Die Wilde Karde und ihr Geheimnis – Diese Pflanze sammelt Wasser und frisst womöglich Fleisch Mit ihren Blättern formt die Wilde Karde am Stängel ein Gefäss, das sich mit Regenwasser füllt. Es könnte als Fallgrube für Insekten dienen. Markus Brupbacher

Stachelig und dekorativ zugleich: Vertrocknete Blütenstände der Wilden Karde. Foto: Markus Brupbacher

Selbst jetzt im Winter macht die Wilde Karde noch eine gute Figur. Die distelähnliche Pflanze ist zwar längst verdorrt. Doch im vertrockneten Zustand steht die Staude wie ein Kerzenleuchter in der Landschaft mit ihren eiförmigen, stacheligen Blütenständen zuoberst.

Die Wilde Karde blüht im Juli und August. Foto: Markus Brupbacher

Die Wilde Karde hütet ein Geheimnis, das die Wissenschaft noch nicht ganz gelöst hat. Die Blätter am Stängel sind so miteinander verwachsen, dass sie ein trichterförmiges Gefäss bilden. Darin sammelt sich Regenwasser. Im lateinischen Pflanzennamen «Dipsacus sylvestris» ist das griechische Wort «dipsa» enthalten, was Durst bedeutet. Mit dem gesammelten Wasser soll der Wanderer seinen Durst am Wegesrand stillen können, so die antike Vorstellung. Auch den Namen Venusbad gibt es: Mädchen, die sich mit dem aufgefangenen Regenwasser waschen, sollen besonders schön werden. Sachlich-nüchtern ist die Bezeichnung Zisternenpflanze.