Nach der Niederlage gegen Lugano – Diese Punkte fielen beim FCW auf, und das ist die Hypothek fürs nächste Spiel Ein Spieler liess sich angeschlagen auswechseln, zwei werden gesperrt sein, und der FCW versuchte sich wieder in einer Fünferkette. Gregory von Ballmoos

Die Fünferkette mit Nishan Burkart, Souleymane Diaby, Roy Gelmi, Yannick Schmid und Adrian Gantenbein, davor die Doppelsechs mit Eris Abedini und Hekuran Kryeziu. Foto: Gregory von Ballmoos

Die Fünferkette

Der FC Winterthur wollte in der Startphase offensichtlich möglichst wenig zulassen. Er startete zwar wie gewohnt mit einem 4-2-3-1, aber bei gegnerischem Ballbesitz liess sich Flügel Nishan Burkart von der offensiven Dreierkette bis in die Verteidigung zurückfallen. Er agierte an der Seite von Souleymane Diaby, der für den verletzten Tobias Schättin spielte, als Aussenverteidiger. Der Plan ging mässig auf; zwar hatten die Winterthurer den zuletzt oftmals auffälligen Jhon Espinoza gut im Griff, doch sie kassierten auch zwei Tore in den ersten 20 Minuten. Espinoza übrigens kam erst im Winter vom Partnerverein Chicago zu den Luganesi.

Die Verletzung

Er zeigte es bereits vor der Halbzeit an. Er streckte die Hände über den Kopf und forderte seinen Wechsel, indem er mit dem ausgestreckten Zeigefinger rotierte. Joaquìn Ardaiz hatte sich offensichtlich am Oberschenkel verletzt. Was es genau ist, wusste Trainer Bruno Berner auch nach dem Spiel nicht. Es könnte ein Schlag gewesen sein, oder aber auch eine Verletzung in der Muskulatur. Letzteres wäre unglücklich für den FCW. Mit einer Muskelverletzung müsste Ardaiz wohl gegen Servette aussetzen. Das wäre ein Rückschlag für den FCW. Denn sein Back-up ist gesperrt.

Die Sperren

Es war kein unfairer Zweikampf in einem sowieso sehr fairen Spiel. Doch Schiedsrichterin Esther Staubli ahndete den Zweikampf von Roman Buess mit einer Gelben Karte. Es war die vierte für den FCW-Stürmer, das heisst, er wird im nächsten Spiel gesperrt sein. Wenn Ardaiz auch ausfallen sollte, muss sich Trainer Bruno Berner etwas einfallen lassen. Im Wintertrainingslager versuchte er es mit Samuel Ballet als Sturmspitze und war angetan davon. Nur, auch dieser Ballet wird gesperrt sein. Er holte sich die Gelbe Karte in der Schlussphase ab. Die nominelle Alternative zu Ardaiz und Buess wäre Neftali Manzambi. Doch dieser spielte zuletzt in den Überlegungen von Trainer Berner keine Rolle. Eine realistischere Möglichkeit scheint zurzeit eher Nishan Burkart zu sein, denn mit Sayfallah Ltaief kommt ein Flügel zurück, der ihn in der offensiven Dreierkette ersetzen könnte.

Einer für ganz vorne? FCW-Trainer Bruno Berner könnte gegen Servette zu einem Wechsel in der Spitze gezwungen sein. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

