Nach dem Sieg in Sitten – Diese Punkte fielen beim Sieg des FC Winterthur auf Viele Punkte gegen direkte Konkurrenten, ein Nationalspieler mit einem starken Auftritt und einmal mehr Mario Balotelli: Diese Punkte waren gegen Sion offensichtlich. Gregory von Ballmoos

Hekuran Kryeziu wirft sich in den Schuss von Giovanni Sio. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

10 Punkte gegen Sion

32 Punkte in 32 Spielen hat der FC Winterthur in dieser Saison gewonnen. Allein 10 davon gegen den FC Sion, den direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Barrageplatz. Oftmals wird bei solchen Duellen von 6-Punkte-Spielen gesprochen, weil der eine die Punkte einfährt, die der andere verliert. Der FCW hat nun drei von vier dieser «Sechs-Punkte-Spiele» gewonnen, darum darf er sich berechtigt Hoffnung auf den neunten, rettenden Tabellenplatz machen. «Wir wollen es über die Ziellinie bringen», sagte Trainer Bruno Berner vor dem Spiel. Den ersten Schritt dazu hat sein Team gemacht. Und der FC Sion muss sich nicht fragen, warum er im Tabellenkeller festhockt: Wer gegen den Aufsteiger aus vier Spielen lediglich einen Punkt holt, spielt meist nicht vorne mit. Gleiches gilt übrigens für den FC St. Gallen. Die Ostschweizer haben ebenfalls dreimal gegen den FCW verloren.

«Nationalspieler Kryeziu»

Interessant zu sehen war, welche Spieler in diesem «Beinahe-Finalspiel» aus sich herauskommen und Verantwortung übernahmen. Das war beim FC Winterthur in erster Linie Hekuran Kryeziu. Er spielte gut, noch besser war seine geistige Präsenz auf dem Platz. Er motivierte, er korrigierte, und er wurde auch einmal laut. In der ersten Halbzeit stauchte er Nishan Burkart zusammen, weil der seine Defensivarbeit etwas gar lässig verrichtete. Dass genau Kryeziu in einem solch wichtigen Spiel über sich hinauswächst, ist indes kein Zufall. Kryeziu ist Nationalspieler Kosovos, als solcher kennt er diese Spiele und weiss, was er braucht. Trainer Berner meinte nach dem Spiel, man habe gesehen, warum er zum Nationalteam gehört. Kryeziu war der Winterthurer Leader. Er füllte ein Vakuum, das nach dem Ausfall von Granit Lekaj noch etwas grösser geworden ist. Doch so laut er auf dem Platz war, so ruhig und unaufgeregt ist er daneben. Er grüsst nach dem Spiel höflich, nimmt Gratulationen entgegen. Doch Interviews will der 30-Jährige nicht geben. Wollte er nach seinem Wechsel nicht, wollte er nicht, als er wenig spielte, und darum will er es auch jetzt nicht.

Kein Pressing mit Balotelli

Der ehemalige italienische Nationalspieler beim FC Sion, Mario Balotelli, sagte zwar auch nichts nach dem Spiel. Aber er durfte nicht: Einzig Barth Constantin durfte Auskunft geben, das entschied Barth Constantin so. Warum Balotelli nun trotzdem Erwähnung findet: Er war für den FCW wichtig. «Wenn du Mario Balotelli auf dem Platz hast, kannst du kein Pressing spielen», sagte Bruno Berner. Das half seinem Team, es gab etwas mehr Luft im Spielaufbau. In diesen haben die Winterthurer in den letzten Wochen viel Zeit investiert.

Sie kamen zum Schluss, dass die Option mit dem nach aussen kippenden Sechser die beste für sie ist. Das heisst, einer der beiden Sechser, gestern waren das Eris Abedini und Hekuran Kryeziu, lässt sich in die Innenverteidigung fallen, und die Aussenverteidiger gehen hoch. Mit der Dreierkette aus den beiden Innenverteidigern und dem abgekippten Sechser steht der FCW dann in einer Überzahl zum Doppelsturm des Gegners. Am Samstag wurde die Übungsanlage noch vereinfacht, weil Balotelli auf dem Platz war. Der Italiener ist ein aussergewöhnlicher Fussballer. Er lässt Sachen auf dem Platz einfach aussehen, die sonst in der Schweiz kaum einer beherrscht. Nur: Er ist kein Athlet (mehr). Die Laufarbeit überlässt er den anderen, ein Pressing kann man so nicht aufziehen.

Die Winterthurer Dreierkette im Spielaufbau. Am rechten Bildrand Roy Gelmi, in der Mitte Yannick Schmid und oben Hekuran Kryeziu. Die Walliser Sio und Balotelli (Nummer 45) können die Winterthurer nicht stören. Foto: Screenshot SRF

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

