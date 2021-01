Take-away in Winterthur und Umgebung – Diese Restaurants verkaufen über die Gasse oder liefern Die Beizen kämpfen mit der aktuellen Situation. Viele stellten kurzerhand ein Angebot zum Mitnehmen auf die Beine, wie diese Übersicht zeigt. Nina Thöny , Michael Graf

Die Situation für die Beizer ist prekär: Bis voraussichtlich Ende Februar müssen die Restaurants geschlossen bleiben. Zwar sollen Unterstützungsgelder fliessen, doch viele sind nach bald einem Jahr Pandemie stark angeschlagen. Erste Winterthurer Gastronomen haben bereits Alarm geschlagen und via Crowdfunding Geld gesammelt, darunter das Emma Bett & Bistro am Graben, das Trübli am Neumarkt oder das Restaurant zum Löwen in Veltheim.

Doch nicht nur die Restaurants vermissen ihre Gäste – umgekehrt ist es genauso. Wer im Home-Office steckt, sehnt sich nach Tagen voller selbst geschmierter Broten und Pasta mit Pesto nach einem gekonnt gekochten Zmittag. Und wen es abends in die Stadt zog, der vermisst das Risotto, das Cordon-Bleue oder die Crêpe, wie sie eben nur die Lieblingsbeiz auftischen kann.

Die Restaurantküche bleibt warm

Hilft nur warten und hoffen? Nein! In vielen Restaurants bleiben zwar die Stühle auf den Tischen, aber die Küche bleibt warm. Eine Blick in die Gastro-Landkarte von Winterthur und der Region zeigt: Viele Restaurants setzen derzeit auf Take-Away, also auf Menüs zum Abholen. Manche liefern sie auch bis nach Hause.

Viele Quartierbeizen bleiben offen – zum Abholen. Hier das Café Kunterbunt in Veltheim. Foto: Marc Dahinden

Der Lockdown bereichert das Gastro-Angebot für zuhause. Was man bisher vom Pizza-Kurier oder vom Imbiss kannte, das macht nun auch die Quartierbeiz – und sogar manche Feinschmecker-Restaurants. Die klassischen Lieferdienste, die Kebabstände und die Fast-Food-Ketten, sie bleiben natürlich auch im Geschäft. An Wochenenden haben sie teils Rekordumsätze. Doch auch manche Neulinge kommen gut an. An einem Freitagabend gegen 20 Uhr hiess es neulich bei einem Lokal im Mattenbachquartier: Sorry, wir sind längst ausverkauft.

Nahrhafte Wirtschaftsförderung

Wer also gleichzeitig seinen Hunger stillen möchte und sicherstellen, dass das Lieblingsrestaurant nach der Krise auch wieder eröffnen kann, dem sei ans Herz gelegt, das Telefon in die Hand zu nehmen. Die genauen Öffnungszeiten und Lieferbedingungen schwanken je nach Lokal – am besten Sie fragen direkt. Manche Restaurants setzen auf Lieferdienste wie Uber Eats, Eat.ch und Smood, andere liefern gleich selbst – und bei vielen muss man selbst vorbeigehen.

Wir haben über 60 solcher Lockdown-Angebote zusammengetragen. Haben wir, trotz viel Mühe, eins übersehen? Melden Sie es uns, und wir nehmen es gerne in unsere Übersichtskarte auf!

