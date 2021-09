Corona prägte Football-Meisterschaft – Diese Saison belastete das Team und das Budget Die Winterthur Warriors unterliegen im Halbfinal der Schweizer Football-Meisterschaft den Calanda Broncos 8:35. Damit schliessen sie eine weitere Saison auf dem 4. Platz ab. Manuel Aeberli

Humberto Noriega war der überragende Spieler der Warriors im Halbfinal gegen die Calanda Broncos. Sergio Brunetti

Die favorisierten Calanda Broncos fahren als verdiente Halbfinalsieger am kommenden Samstag nach Basel zur Swiss Bowl gegen die Bern Grizzlies. Die Bündner stellten gegen die Warriors erwartungsgemäss ihr komplettes A-Team auf, um kein Risiko einzugehen. Auf Winterthurer Seite war die Offense arg geschwächt. Quarterback Richard Wartmann hatte sich im letzten Spiel in Bern an der Schulter verletzt und fällt für unbestimmte Zeit aus. Er wärmte sich zwar für den Halbfinal auf, wäre aber nur zum Einsatz gekommen, wenn seinem Ersatz Humberto Noriega etwas zugestossen wäre.

Bei den Receivern fehlten zunächst einmal der in Bern verletzte Yannick Bünzli und der erkrankte Michael Langholz. Und weil Noriega auf der Quarterback-Position spielen musste, fehlte gleich die erfahrenere Hälfte des Receiver-Teams. Damit fehlten vor allem die Anspielstationen für die tiefen Pässe. Das Winterthurer Angriffsspiel wurde sehr eindimensional – nicht zuletzt, weil die Defensive der Broncos das normalerweise starke Laufspiel der Warriors gut im Griff hatte.

Humberto Noriega lieferte ab

So lastete viel auf Noriega, der nicht nur als Quarterback, sondern auch als Punter und Kicker eingesetzt werden musste. Und er lieferte wirklich ab: Er erlief mit Abstand am meisten Yards des Teams und sorgte mit seinem sehenswerten Lauf in die Endzone für den Schlusspunkt des Spiels. Schade war sicher, dass die Warriors-Offensive kurz vor der Halbzeit etwa fünf Meter vor der Endzone der Bündner stand, den Touchdown aber nicht mehr schaffte.

Die Winterthurer Verteidigung zeigte einmal mehr ein sehr starkes Spiel. Mehrere Male stoppten sie den Bündner Angriff, forcierten Punts, aber kamen aufgrund der sehr starken Offensive-Line der Calanda Broncos nie wirklich an den Quarterback heran. Zwei der der fünf Touchdowns der Bündner basierten auf eigentlichen Geschenken der Offensive. Die Verteidigung der Warriors stand in diesem intensiven Spiel sehr lange auf dem Feld und die Verschleisserscheinungen wurden deutlich sichtbar.

Ungewohnt lange Saison

Damit schliessen die Warriors eine sehr anstrengende und intensive Saison 2021 ab. Eine Saison, die wie im Vorjahr stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie litt. Lange war nicht klar, wann der Spielbetrieb aufgenommen werden konnte. Weil die Sportart zu lange nicht den Semi-Pro-Status verliehen bekam, musste unter nicht optimalen Bedingungen trainiert und die Spielpläne mussten mehrfach umgestellt werden. Dies führte teilweise zu ungünstigen Konstellationen für fast alle Teams.

Auch wenn letztlich weniger Spiele als in einer normalen Saison ausgetragen wurden: Die «Bereitschaftszeit» wurde arg in die Länge gezogen. Mit allen Nachteilen für Spieler und Staff - und für das Budget. Bei einem Spielbetrieb von Ende März bis Mitte Juli sind die Aufwendungen auch auf etwa diese Zeit beschränkt. Nun aber wurden Footballer aus dem Ausland teils im März eingeflogen, kamen aber erst im Juni zum Einsatz.

Der Trainingsaufwand der Spieler und des Staffs verlängerte sich um gut zweieinhalb Monate. Und weil die nächste Saison bereits wieder im März begonnen werden soll, fällt die Erholungs- und Aufbauphase wieder kurz aus: Nach einer einmonatigen Verschnaufspause startet die Vorbereitung für die Saison 2022 im November.

