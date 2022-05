Pfadi im Playoff-Halbfinal – Diese Serie wird auch zu einer Frage der Energie Der Playoff-Halbfinal zwischen Pfadi Winterthur und Wacker Thun geht am Donnerstag in die dritte Runde. In der Best-of-5-Serie ist wieder alles offen. Urs Stanger

Pfadi um Captain Kevin Jud muss die Chancen gegen Thuns Torhüter (im Bild Marc Winkler) wieder besser verwerten als noch am Sonntag in Spiel 2. Foto: Enzo Lopardo

Was in den letzten Wochen abgelaufen ist, widerspiegelt die ganze Saison. Es sind diese «Ups and Downs», die Trainer Goran Cvetkovic schon mitten im Winter beschrieben hat. Auf Siege lässt Pfadi Rückschläge folgen, um wieder mit Siegen reagieren zu können.