Zukunft der Luftfahrt – Diese Technologie soll Boeing retten Es läuft bei Boeing nicht gut: Eine Panne jagt die nächste, und die Konkurrenz wird immer stärker. Nun setzt der Konzern auf eine Technologie, die womöglich nur in der Theorie funktioniert. Jens Flottau

So soll Boeings Zukunft aussehen: Die neuen Flugzeuge sollen rund 30 Prozent effizienter fliegen als die gängigen Modelle. Foto: PD

Boeing-Chef Dave Calhoun stellt sich vor die Glaswand und zeigt hinter sich auf die Langstreckenjets vom Typ Boeing 787. Die werden dort in der Endmontagelinie fertig gebaut. Er erinnert sich an einen Termin Mitte Dezember 2022, als er dort unten in der Halle mit ein paar Tausend Mitarbeitern einen der grössten Aufträge aller Zeiten gefeiert hat: bis zu 200 Boeing 787 für United Airlines. «Es war ein wunderbarer Moment für alle, nach allem, was sie zuvor durchgemacht haben», sagt Calhoun.