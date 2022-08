Nach Niederlage gegen YB – Diese vier Punkte fielen beim 1:5 gegen YB auf Bei der Klatsche gegen YB zeigte sich, dass die Offensive besser harmonierte als auch schon, der FCW Mühe hat mit Rückständen und das Debüt von Kryeziu auch Probleme mit sich bringen könnte. Gregory von Ballmoos

Der FCW hat Mühe mit Rückständen

Bereits zum vierten Mal ging der FC Winterthur in Führung. Punkte gab es dieses Mal aber keine. Die Winterthurer unterlagen am Sonntag YB 1:5. Es zeigt sich, dass der FCW Mühe hat mit Rückständen. Bereits gegen Lugano kassierte er kurz nach dem 1:2 das 1:3 und verspielte sich die Chance auf Punkte. Gleiches unterlief ihm nun gegen YB. Auch gegen St. Gallen war der FCW nach dem 0:1 nicht fähig zur Reaktion und kassierte kurz darauf das 0:2.

Das Umschaltspiel

Gegen YB war trotz der klaren Niederlage aber nicht alles schlecht. Die Offensive war kreativer als in den ersten fünf Spielen. Es gelang den Winterthurern häufiger, hinter die Abwehr zu kommen. Insbesondere schalteten sie nach dem Ballgewinn schnell vom Abwehr- in den Angriffsmodus über.

Hekuran Kryeziu

In der 46. Minute gab Hekuran Kryeziu sein Debüt. Er wurde für Eris Abedini eingewechselt. Es war für ihn das erste Super-League-Spiel nach über einem Jahr. Dass er Qualitäten mitbringt, die dem FCW helfen können, dürfte unbestritten sein. Nur ist er nach einem Jahr ohne Spielpraxis noch nicht auf dem Niveau, dass er gegen eine Mannschaft wie YB so dominant auftreten kann, wie man es sich von ihm erhofft. Seine Einwechslung war aber auch ein klares Zeichen: Trainer Bruno Berner hätte auf der Position auch Thibault Corbaz oder Remo Arnold bringen können. Das führt direkt zum vierten Punkt.

Die Personallage

Berner scheint sein Team gefunden zu haben. Die Verteidigung ist gesetzt – für die Dreierkette braucht er alle Innenverteidiger, die in Betracht kommen. Marin Cavar und Pascal Hammer sind bei der U21 eingeplant. Einzig auf der Aussenverteidigerposition hat er Alternativen. Wobei gegen YB Tobias Schättin und Adrian Gantenbein den Vorzug erhielten. Schättin ist gegenüber Souleymane Diaby die defensivere Variante.

Spannender ist die Ausgangslage im Mittelfeld und der Offensive. Auch dort hat sich Berner festgesetzt, aber es gibt (zu) viele Alternativen. Eris Abedini ist aktuell im defensiven Mittelfeld der Leader, die Alternative heisst dort offensichtlich bereits Hekuran Kryeziu. Das ist insofern überraschend, als dass sie beim FCW mit ihm eigentlich erst in der Rückrunde planten. Dazu hat der FCW noch Thibault Corbaz und Remo Arnold. In Berners bevorzugten Spielsystem gibt es aber nur einen Platz. Dazu kommt auch noch Gezim Pepsi, der seit dem Basel-Spiel auf Einsatzminuten wartet und zuletzt nicht mehr im Aufgebot stand. Die Frage ist: Was macht der FCW mit dieser Personaldichte im defensiven Mittelfeld?

In der Offensive ist das Trio Samir Ramizi, Matteo Di Giusto und Francisco Rodriguez gesetzt. Dazu kommt Stürmer Roman Buess. Neftali Manzambi ist ein möglicher Ersatz für Buess. Florian Kamberi kommt im Moment nicht den beiden vorbei. Es gelingt ihm noch nicht, das Tempo der Super League zu adaptieren. Corbaz – als defensive Option– und Carmine Chiappetta – als Eins-zu-eins-Ersatz – sind Alternativen für das Trio Ramizi, Di Giusto und Rodriguez. Zumindest einen schwierigen Stand hat aktuell Samuel Ballet. Im Cup war er krank und gegen YB nicht im Aufgebot, dazu kommt ein enttäuschender Auftritt in der 1. Liga gegen Gossau. Zuletzt zeigte seine Formkurve aber wieder etwas nach oben. U21-Trainer Murat Ural meinte jedenfalls nach dem U21-Spiel vom Samstag: «Wenn er solche Leistungen konstant bringt, wird er wieder eine Alternative für das ‹Eins›».

