Arbeiterhäuschen in Winterthur – Diese Wände stecken voller Geschichte Die «Billige» baute 1872 in Mattenbach eine Pioniersiedlung für Arbeiter. Der Umbau eines Reihenhauses förderte «Landbote»-Artikel zutage, die ein Fenster in die Vergangenheit sind. Delia Bachmann

Cyrill Dettling kaufte sich eines der ältesten Arbeiterhäuschen der Stadt und baut es als Architekt auch selbst um. An den Wänden kamen «Landbote»-Zeitungen von 1873 zum Vorschein. Foto: Seraina Boner

Im schnuckeligen Reihenhäuschen an der Unteren Gerberstrasse 3 steckt viel Stadtgeschichte. Es gehört zu einer Pioniersiedlung im Deutweg, die ab 1872 vom Winterthurer Architekten Ernst Jung erbaut wurde. In Auftrag gegeben wurde das Arbeiterdorf von der Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, die auch die «Billige» genannt wird. Der Bau von bezahlbarem Wohnraum für Familien war eine Reaktion auf die akute Wohnungsnot vor 150 Jahren. Denn damals zogen viele Menschen für die Fabrikarbeit vom Land in die Stadt. Zu den Häuschen gehört jeweils ein «Pflanzblätz», um selbst Gemüse zu ziehen.