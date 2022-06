Schnäppchen an der Art Basel – Diese Werke können Sie sich bestimmt leisten (vielleicht) Art Basel fürs kleinere Portemonnaie: Im oberen Stock der Messehalle 2 kann man zu Preisen unter 10’000 Franken Kunst erwerben. Christoph Heim

Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tilmans «Craig’s Neck» (2014) Courtesy of the artist and Galerie Chantal Crousel, Paris

Viele Galerien haben ein Kabinett, das als Lagerraum für jene Bilder dient, die nicht an den grossen Schauwänden des Standes hängen. Meist findet sich in diesen zwei bis drei Quadratmeter grossen Räumen auch eine kleine Ausstellung mit preisgünstigen Arbeiten. Bei Chantal Crousel aus Paris hängen hier drei Fotografien von Wolfgang Tillmans, die jeweils in einer Auflage von zehn Stück reproduziert wurden. Da gibt es ein Stillleben aus fünf Tomaten oder ein Bild aus einem kleinen Gewächshaus, oder auch eine zärtliche Szene zwischen zwei Männern, die in rotes Licht getaucht ist. «Craig’s Neck» stammt aus dem Jahr 2014 und kostet 12’000 US-Dollar.

Daniela Keiser

Ein Vertragstext als Kunstwerk: Daniela Keiser «Der Weltraumvertrag». Foto: Christoph Heim

Von Daniela Keiser, die letztes Jahr in der Basler Galerie Stampa eine grosse Ausstellung mit Cyanotypien von Pflanzen hatte und die gegenwärtig an der ETH Zürich ausstellt, zeigt die Galerie Stampa an ihrem Stand an der Art Basel einen wissenschaftspolitischen Grundsatzvertrag. Es handelt sich um die deutsche Übersetzung des «Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper». Die Schweizer Installations- und Konzeptkünstlerin, die 2021 mit dem renommierten Prix Meret Oppenheim ausgezeichnet wurde, hat aus dem Text, in dem eine friedliche Nutzung der ausserirdischen Bereiche vereinbart wird, mit ihrer Technik der Cyanotypie ein Kunstwerk geschaffen. Es ist für 7000 Franken zu haben.

Sylvie Fleury

Aus der Zeit, als man noch Lederschuhe trug: Sylvie Fleury «True Power». Foto: Christoph Heim

Bei der Zürcher Galerie Karma International finden wir ein wunderbares Ready-made von Sylvie Fleury zum Preis von 8500 Franken. Sind diese kuriosen Apparate, die früher in jedem Hotel anzutreffen war, im Zeitalter des Sneakers nicht aus den meisten Hotels verschwunden? Die Überführung in den Kunstkontext verleiht dem Gerät, dem die Künstlerin den Titel «True Power» gegeben hat, eine geradezu museale Qualität. Die Schweizer Multimediakünstlerin, von der an dem Stand von Karma International auch eine metallisch glänzende Raketen-Skulptur ausgestellt ist, wurde 2020 mit dem Prix Meret Oppenheim ausgezeichnet.

Pedro Wirz

Tropfenförmige Gläser: Pedro Wirz, Skulpturen aus der Serie «Pupa». Foto: Christoph Heim

Marcel Draxler von der Kölner Galerie Nagel Draxler bietet uns auf die Frage, was er denn an Kunst für das kleine Portemonnaie an seinem Stand zeige, zwei monochrome Glaslampen von Pedro Wirz an. Der Schweizer Künstler brasilianischer Herkunft hat seine neuesten Werkgruppen kürzlich in der Kunsthalle Basel gezeigt. Bei Nagel Draxler ist er nun unter anderem mit zwei monochromen Glaslampen vertreten. Die eine ist blau und die andere, etwas grössere, grün. Sie stammen aus der Serie «Pupa», die für das Gesundheitszentrum Alter Mathysweg in Zürich entwickelt wurde, wo Dutzende solcher Lampen einen Innenhof verschönern. Sie sind, je nach Grösse, für 3000 und 5000 Franken zu haben.

Andriu Deplazes

Trauer im Farbenmeer: Andriu Deplazes «Körper in fluoreszierender Natur». Foto: Galerie Peter Kilchmann

Auch bei Peter Kilchmann, einem Galeristen aus Zürich, bei dem man immer wieder auf hervorragende Schweizer Kunst trifft, hängt die «affordable art» im Kabinett. Wir entdecken hier ein halbes Dutzend Gemälde des 29-jährigen Zürcher Künstlers Andriu Deplazes, der in Marseille lebt und in seinen oft geradezu verträumten, manchmal mit Aliens bevölkerten Gemälden die Rolle des Menschen in der Natur thematisiert. Sein traurig gestimmtes Frauenporträt auf leuchtenden Farben heisst «Körper in fluoreszierender Natur (Body in fluorescent nature)», stammt aus dem Jahre 2022 und ist für knapp 10’000 Franken zu haben.

Bernardo Ortiz

Minimalistische Zeichenkunst: Bernardo Ortiz «Sin titulo». Foto: Christoph Heim

Bei Casas Riegner aus Bogotá wird der Schnäppchenjäger bei zwei kleinen Formaten von Bernardo Ortiz fündig, der auf dem Stand der Galerie mit seinen Bildern eine ganze Wand für sich hat. Paula Bossa, Kuratorin und operative Direktorin der Galerie, erklärt uns, dass sich Ortiz nicht als Maler, sondern als Zeichner verstehe und sich in seinen geradezu minimalistischen Kunstwerken mit dem Entstehen von Strukturen und Formen auf Papier befasse. Uns gefällt besonders diese unglaublich präzise Arbeit aus horizontalen und vertikalen Linien, die mehr oder weniger stark aus einem schwarzen Grund hervorscheinen. Das Werk «Sin titulo» stammt aus dem Jahr 2022 und ist für 10’000 US-Dollar zu haben.

Behrang Karimi

Bunte Begegnung: Behrang Karimi «Medicine Man». Foto: Christoph Heim

Maureen Paley, eine Londoner Galerie, zeigt auf einer der Aussenwände ihres Standes ein Gemälde des deutsch-iranischen Künstlers Behrang Karimi, das zu unseren Preisvorstellungen passt. Das Bild, auf dem aus roten, gelben und dunkelblauen Farbflecken eine seltsame, etwas unreal wirkende Figurenkonstellation zu erkennen ist, heisst «Medicine Man» (2019). Karimi, 1980 im Iran geboren, lebt in Köln und hat bei Albert Oehlen und Peter Doig an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Oft zeigen seine Gemälde fiktive Figuren in träumerischen Situationen. Stilistisch bezieht sich der Maler gerne auf Chagall, Léger und Picasso. Der «Medicine Man» steht für 12’000 US-Dollar zum Verkauf.

Navid Nuur

Ein Gefäss voller Emotionen: Keramik von Navid Nuur. Foto: Christoph Heim

Bei der rumänischen Galeria Plan wird der Schnäppchenjäger zu einer Keramik von Navid Nuur geführt, vor der sechs kleine Gegenstände, darunter zwei unterschiedliche Würfel, eine Art Münze und ein Edelstein aufgereiht sind. Mihai Pop, Teilhaber der Galerie, die auch ein Bild für 1,5 Millionen Euro von Adrian Ghenie im Angebot hat, erzählt mir, dass dem Topf mit den kleinen Gegenständen ein besonderer Zauber innewohne. Der 1976 im Iran geborene Künstler Navid Nuur, der heute in Den Haag lebt, hat zu dem Werk ein Gedicht verfasst, dessen letzte Strophe folgendermassen lautet: «Erst wenn ich die richtigen Spielsteine in die richtige Reihenfolge gebracht habe / Vor dem Gefäss, das mein Herz aufschliessen kann / Und ich beginne vor ihm zu flüstern: / ‹Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich; wie ist dein Name?› / So wie ich es von Kim Gordon gelernt habe.»

Heidi Bochnig

Die Tiefe der Zeit: Heidi Bochnig «Untitled».

Bei Mehdi Choukri, einer bekannten Galerie aus Berlin, war im Kabinett bis vor kurzem ein Bild des Schweizer Künstlers Martin Disler im Angebot, dessen Preisschild unter 10’000 Franken lag. Das Bild sei aber schon verkauft, heisst es, und deshalb steht nun ein Aquarell von Heidi Bochnig auf einem Regal, das 1973 entstanden ist und den Titel «Untitled» trägt. Daniel Pfau, Direktor der Galerie, erklärt mir, dass das minimalistische Streifenbild typisch sei für Heidi Bochnigs Arbeitsweise, die sich durch den Auftrag extrem verdünnter Aquarellfarben auf festem Büttenpapier auszeichnet. Zunächst male die 1938 geborene Berlinerin eine erste Farbschicht auf das gesamte Blatt. Im nächsten Schritt lasse sie sie trocknen. Um einige Zentimeter verkürzt – etwa um die Breite eines Pinsels – lege sie dann eine zweite Schicht auf, gefolgt von einer dritten und vierten und so weiter, bis sich in der Mitte des Blattes eine Materialdichte einstelle, die die Tiefe der Zeit darstelle.

Linder

Der Tanz am Wasser: Linder «The Lotus of the Palace of Air». Courtesy of the artist and Galerie Andréhn-Schiptjenko, Stockholm

Von Marina Schiptjenko von der Galerie Andréhn-Schiptjenko aus Stockholm werden mir Fotografien der feministischen Künstlerin Linder angeboten. Es handelt sich um Collagen, die sich mit Begehren, kulturellen Erwartungen und dem weiblichen Körper als Ware befassen. Die 1954 in Liverpool geborene Linder wurde zunächst als Künstlerin und Musikerin in der Punk/Post-Punk-Kunst- und Musikszene in Manchester Mitte der 1970er-Jahre bekannt. Die neuen Werke, die auf der Art Basel 2022 präsentiert werden, sind eine Serie von Fotomontagen, die auf einer Reihe von in den 1940er-Jahren veröffentlichten deutschen Fotografien basieren und deren Titel von dem Tarot-Deck des verstorbenen surrealistischen Künstlers und Schriftstellers Ithell Colquhoun inspiriert sind. «The Lotus of the Palace of Air» kostet weniger als 10’000 Franken.

Darren Bader

Ungeduldige Handarbeit: Darren Bader «Video file (9) and non fungible token». Foto: Christoph Heim

Darren Bader ist ein 1978 geborener US-amerikanischer Künstler, der in New York lebt. Er wurde mit Wortarbeiten bekannt, aber auch mit Müllskulpturen und Installationen, in denen er häufig die Verbindung zwischen scheinbar disparaten Objekten durch komplexe (Neu-)Arrangements, überraschende Gegenüberstellungen und absurde Assoziationen erkundet. Am Stand der Galerie Sadie Coles findet sich, auch hier etwas versteckt in einem Kabinett, ein Kurzfilm von Bader, auf dem eine Arm- und Handprothese in Aktion zu sehen ist. Die künstlichen Finger klopfen auf den Tisch, und auf dem Arm steht «I signed up for Netflix and all I got was this lousy tattoo». Es gibt insgesamt sechs Exemplare dieses Werks, von denen jedes weniger als 10’000 US-Dollar kostet.

Christoph Heim ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt am liebsten über Kunst und Kultur. Er arbeitet seit dreissig Jahren im Journalismus und war zehn Jahre lang Ressortleiter Kultur bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

