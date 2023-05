Raiffeisenbank Winterthur – Diese Winterthurer Bank schreibt Gewinn Seit letztem Juni ist die Raiffeisenbank eine selbstständige Genossenschaft mit 10’000 «Bankbesitzern». Das erste Geschäftsjahr lief gut, der Gewinn betrug eine Million Franken. Michael Graf

Seit einem Jahr ist ihre Bank eine Genossenschaft: Verwaltungsratspräsident Beat Schwab und Bankleiter Gregor Knoblauch. Foto: Raiffeisen Winterthur

Die Raiffeisenbank gibt es in Winterthur seit über 20 Jahren, zuerst am Graben, später am Hauptbahnhof. Doch erst seit weniger als einem Jahr ist sie eine selbstständige Genossenschaftsbank – so wie jede andere der 220 Raiffeisenbanken der Schweiz. Dieser Sprung hat offenbar gut geklappt und wird von den Kundinnen und Kunden mitgetragen. 7000 Genossenschafterinnen waren es beim Start im Juni letzten Jahres, inzwischen ist die Zahl auf knapp über 10’000 gestiegen. Sie bringen ein Genossenschaftskapital von fast 60 Millionen Franken ein.

Diese frischgebackenen «Bankbesitzer» dürfen sich über ein gutes Geschäftsjahr freuen. Das Jahresergebnis 2022 ist ein Gewinn von 1,03 Millionen Franken. Die Bank verwaltet mit ihren 67 Mitarbeitenden, davon 6 Lernende, Kundeneinlagen von 1,6 Milliarden Franken. In die andere Richtung haben diese Kunden Hypotheken im Wert von 2,3 Milliarden Franken bei der Bank. Man verzeichne im Kerngeschäft ein «kontinuierliches Wachstum», heisst es in der Medienmitteilung von Raiffeisen Winterthur vom Donnerstag.

Ausflüge statt «Monster-GV»

Für 2023 erwartet man einen «soliden Geschäftsgang». Auch bei den Corona-Krediten, die ab 2020 ausgezahlt worden seien, seien keine Überraschungen absehbar. «Dank ihrer umsichtigen Kreditpolitik bestand bei der Raiffeisenbank Winterthur bis zum Jahresende kein erhöhter Wertberichtigungsbedarf für gefährdete Forderungen», schreibt die Bank.

Für die 10’000 Genossenschafterinnen wird es aufgrund der grossen Zahl keine herkömmliche Generalversammlung geben, sondern thematische Anlässe mit den Sponsoringpartnern, etwa Pfadi Winterthur, dem Theater Winterthur und den Musikfestwochen. Der formelle Teil passiert schriftlich, als Urabstimmung. Die Unterlagen werden in diesen Tagen verschickt. Ebenfalls bekannt ist inzwischen der Zins auf den Anteilscheinen: 1,75 Prozent.

Zentrale Lage: Die Raiffeisenbank liegt direkt am Hauptbahnhof Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

