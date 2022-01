Ärztin aus Winterthur in Südafrika – Diese Winterthurerin will in Südafrika ein Kinderheim bauen Ranjana Gigi aus Winterthur hat mit 19 Jahren ihr Hilfsprojekt in Südafrika gestartet. Sie sagt: «Ich weiss, dass ich die Welt nicht komplett verändern kann.» Elena Willi

Ranjana Gigi gründete vor über zehn Jahren eine Hilfsorganisation für Kinder in Not. Foto: PD

Wenn wir zurzeit von Südafrika lesen, dann meist im Zusammenhang mit der Virusvariante Omikron – die Variante wurde dort zum ersten Mal nachgewiesen. Was jedoch kaum thematisiert wird: Durch die neue Variante steigen nicht nur die Zahlen in Europa, das Virus hat auch Auswirkungen auf die Kinderarmut in Südafrika.