Jahresrückblick Regionalsport – Diese zehn Geschichten bewegten 2022 In der olympischen Corona-Bubble in China sind drei Sportlerinnen und Sportler aus der Region Winterthur ins Jahr gestiegen. Noch spezieller aber war jene historische Nacht im Mai, welche die Altstadt aus den Fugen hob. Urs Stanger Urs Kindhauser

Der grosse Tag nach 37 Jahren Unterklassigkeit: Spieler und Fans des FC Winterthur feiern am 21. Mai in Kriens den Aufstieg in die Super League. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Auf das lange Warten folgt die lange Nacht

Im ersten Super-League-Match des FCW seit 37 Jahren kann Samir Ramizi gegen den FC Basel bereits in der 3. Minute sein 1:0 bejubeln. Das Spiel auf der vollen Schützi geht 1:1 aus. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

37 Jahre. Eine lange Zeit – nicht zuletzt für jene, die sich Verantwortliche, Spieler oder Fans des FC Winterthur nennen. Eine gefühlte Ewigkeit dauert es, bis der FCW endlich die Rückkehr in die höchste Schweizer Liga schafft. Am 21. Mai 2022 ist es so weit: Die Winterthurer siegen im letzten Match der Challenge League in Kriens 5:0 und profitieren zugleich von der 1:2-Heimniederlage des FC Aarau. Die Folgen: Platz 1, Aufstieg und in einer langen Sonntagnacht eine Feier, wie sie die Winterthurer Altstadt noch nie zuvor erlebt hat. Zwei Monate später, am 16. Juli, tritt der FCW zu seinem ersten Match in der Super League seit dem NLA-Abstieg im Frühsommer 1985 an. Das Heimspiel gegen den FC Basel, das Team von FCW-Aufstiegstrainer Alex Frei, endet vor 8400 Zuschauern 1:1. Die Schützenwiese ist auch in der Folge mehrmals ausverkauft. Nach Startschwierigkeiten hält sich der FCW unter Trainer Bruno Berner in der höchsten Liga sehr ansprechend: Auf dem zweitletzten Rang überwintert er, vier Punkte vor Meister FC Zürich.