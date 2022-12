Jahresrückblick Winterthur – Diese zehn Geschichten bewegten Winterthur 2022 Krieg und Krisen gaben in Winterthur viel zu reden – aber auch Solidarität, Mut und Zivilcourage. Am meisten Leserbriefe provozierten aber 56 Bäume. Ein Rückblick. Michael Graf

Das Stadthaus trägt die ukrainische Flagge, und die Stadt feiert den Aufstieg des FCW mit einer Freinacht: Was für ein verrücktes Jahr war 2022! Foto: Urs Jaudas

Alles neu im KSW

Der Eingangsbereich des KSW-Neubaus: Hell, modern und mit Lichtkunst geschmückt. Foto: Madeleine Schoder

Nach mehr als 10 Jahren Planung ist es am 21. Januar so weit, der Neubau des Kantonsspitals (KSW) wird eröffnet. Der 45 Meter hohe und 120 Meter breite Riegel hat 350 Millionen Franken gekostet. Drei Viertel der 202 Zimmer sind Einzelzimmer. Die Gesundheitsversorgung ist auch 2022 nicht zusammengebrochen, aber im Herbst brachte das RS-Virus die Kinderstationen ans Limit. Apropos Kinder: Direkt gegenüber dem KSW entsteht in einer Villa das erste Geburtshaus der Stadt.