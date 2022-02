Sweet Home: Gute Stücke – Diese zehn Möbel kommen, um zu bleiben Suchen Sie nach Regalen, Stühlen oder Schränken, mit denen Sie ein langes Wohnleben teilen können? In dieser Liste werden Sie bestimmt fündig. Marianne Kohler Nizamuddin

Möbel ersteht man nicht wie Socken oder Teller. Sie sind eher so was wie Freunde. Man findet sie oder sie finden uns und man entscheidet sich aktiv, künftig zusammenzuleben. Sie helfen uns, besser und schöner zu wohnen und wir lieben und schätzen sie. Sie sind zentrale Bestandteile in unseren Wohnungen und sorgen dafür, dass wir uns darin daheim fühlen. Diese zehn Möbel gehören zu den besonderen Stücken. Sie sind verlässlich, strahlen diese Eigenschaft auch aus und passen immer und überall rein. Foto über: Franzon du Rietz.

1 — Ein tiefes Regal