Gastronomie in Winterthur – Diese zwei asiatischen Restaurants teilen sich das Lokal Wegen der Pandemie musste das Smiling Fish das Neuwiesen-Zentrum verlassen. Untergekommen ist es für zwei Tage pro Woche im Restaurant Haku. Jonas Keller

Meist ist hier das Haku zu Hause. Sonntags und montags aber nun auch das Smiling Fish. Foto: Madeleine Schoder

23 Jahre lang hatte es beim Smiling Fish im Neuwiesen-Zentrum chinesisches und thailändisches Essen gegeben. Seit diesem Mai ist das vorbei. Besitzerin Muoy Ung sagt, die Pandemie habe den Betrieb hart getroffen, die Lokalkosten seien nicht mehr tragbar gewesen. Ung nimmt es gelassen. Sie sei nach mehr als zwei Jahrzehnten ohnehin bereit gewesen, etwas kürzerzutreten, so die Gastrounternehmerin, die noch drei weitere asiatische Restaurants in Baden und Rapperswil führt.

Küche teilen in Asien üblicher

Ganz aufgeben wollte Ung das Winterthurer Smiling Fish trotzdem nicht. «Allein schon den langjährigen Stammkunden zuliebe», wie sie sagt. Die Lösung: ein geteiltes Lokal. «Wir haben beim japanischen Restaurant Haku gesehen, dass es an zwei Tagen geschlossen hat», sagt Ung. «Also haben wir dort angefragt, ob wir an diesen Tagen jeweils bei ihnen Platz finden könnten.» Die Angebote würden sich gut ergänzen, so Ung, und die geteilte Miete beiden helfen.