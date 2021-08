FCW U21 in der 1. Liga – Dieselben Ziele wie immer In Thalwil startet der Nachwuchs des FCW am Samstag zu seiner bereits 16. Saison in der 1. Liga. Hansjörg Schifferli

Einer wie Sandro Di Nucci (rechts) könnte als Mitglied des erweiterten Challenge-League-Kaders in der 1. Liga eine gute Rolle spielen. Foto: Enzo Lopardo

Im August 2006 bestritt die U21 des FCW unter ihrem damaligen Langzeit-Trainer Dario Zuffi ihr erstes Spiel nach ihrem Aufstieg in die 1. Liga. 0:2 verlor sie im St. Galler Espenmoos gegen den Nachwuchs des FCSG, für den Philipp Muntwiler ein Tor schoss und Murat Ural stürmte. Heute, 15 Jahre später, ist Muntwiler Captain des FC Wil und geht Ural in seine dritte Saison als Trainer der Winterthurer U21. Er tut es mit denselben Zielsetzungen wie immer: «Nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die jungen Spieler weiterbringen» – individuell und im Kollektiv. So formuliert er es.