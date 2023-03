Littering in Seuzach – Dieser 13-Jährige fötzelt freiwillig Der 13-jährige Kevin Heiniger befreit die Seuzemer Strassen, Wiesen und Wälder von Müll – und das freiwillig. Für ihn ist das «Fötzeln» eine Leidenschaft. Fabienne Grimm

Mehrmals in der Woche zieht Kevin Heiniger mit seinem «Güselwägeli» durch Seuzach und räumt weg, was andere liegen lassen. Foto: Madeleine Schoder

Kevin Heiniger hat seinen Blick fest auf den Boden gerichtet. Mit langsamen Schritten geht er den Waldrand an der Forrenbergstrasse in Seuzach entlang, bis er plötzlich stehen bleibt. Vor seinen Füssen steckt ein etwa ein Zentimeter langer, weisser Stift in der Erde. «Ein Zigarettenstummel», sagt der 13-Jährige und kneift mit seiner Greifzange zu. Geschwind entsorgt er den Stummel in einem Eimer auf seinem «Güselwägeli». Dann richtet er den Blick wieder auf den Boden und geht weiter.