Fatale Talentförderung - Dieser Experte sagt: Viele Eltern und Vereine schaden den Kindern

Sagen wir, ich habe Kinder: Wie werden sie am ehesten die nächsten Roger Federers?

Was kann die Wissenschaft noch sagen?

Dass Weltklasseathleten in ihrer Kindheit typischerweise zwei bis vier Sportarten betrieben – und das bis ins späte Jugendalter. Sie haben im Schnitt über acht Jahre verschiedene Sportarten verfolgt, dabei über sechs Jahre mit Wettkämpfen. Ihr Alter lag beim Einstieg in ihre Hauptsportart zwischen 2 und 26, und sie haben in ihrer Karriere zwischen 3000 und 30’000 Trainingsstunden absolviert. Das variiert stark nach Sportart. Die Weltklasse hat aber insgesamt weniger trainiert als die nationale Klasse.