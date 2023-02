Gedenkanlass zum Krieg in Zürich – «Dieser Irrsinn muss gestoppt werden» Im Grossmünster haben Zürcherinnen und Zürcher am Freitag ihre Solidarität mit der Ukraine bekräftigt und erneuert. Stadtpräsidentin Corine Mauch sagt: «Wir stehen euch bei.»

Seit einem Jahr ist Krieg. Doch was Krieg ist, wissen die meisten nur aus der Zeitung und aus dem Fernsehen. Am Gedenkanlass im Grossmünster ist spürbar, was der Krieg mit den Menschen macht.