Kevin Kühnert, Chef der SPD-Linken – Dieser junge Mann wird Olaf Scholz das Leben schwer machen Kevin Kühnert ist halb so alt wie der vermutlich nächste Kanzler – und ein riesiges Talent. Nutzt er Scholz’ Erfolg nun für seine eigenen Zwecke? Oder jagt er dessen Regierung in die Luft? Dominique Eigenmann aus Berlin

Immer noch jung, immer noch wild: Kevin Kühnert führt als stellvertretender SPD-Vorsitzender die Linken in der Partei an. Foto: Markus Schreiber (AP)

Drei Jahre lang hat ein ARD-Filmteam den Sozialdemokraten Kevin Kühnert begleitet, vom Drama um die Grosse Koalition bis zum Wahlsieg von Olaf Scholz. Meist steht der 32-jährige Berliner in der sechsteiligen Doku-Serie irgendwo herum, raucht, schaut in sein Handy. Man sieht einen irgendwie knuffigen kleinen Mann, schlecht rasiert, in dunklem Hoodie, Jeans, Turnschuhen, Tasche über der linken Schulter.

Mehr als fünf Stunden schlafe er eigentlich nie, sagt Kühnert einmal. Er ist ein ruheloser Typ, immer in Bewegung. Wenn er in sich versunken nachdenkt, wirkt er wie ein Nerd. Aber wenn das Licht der grossen Bühne angeht, kann er feurig reden wie wenige. In TV-Talkshows ist er gern gesehen, weil er die Argumente seiner Gegner mit unverhohlener Lust filetiert. Auf Twitter gibt es wenige, die lustiger, schlagfertiger, böser ätzen. Macht interessiert ihn, weil ohne sie linke Ideen Ideen bleiben. Der kleine Mann ist ein grosser Stratege, der stets einige Züge vorausdenkt. Und der gelernt hat, dass in der Politik das Wichtige fürs Erste oft verborgen bleiben muss.