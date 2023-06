Maler Noah die Bettschen – Dieser junge Zürcher will die Kunstwelt erobern Erst 20-jährig kann Noah di Bettschen bereits von seiner Kunst leben. Sein Verkaufskanal: Instagram. Ab Montag stellt der Autodidakt seine wilden Werke erstmals in Paris aus. Claudia Schmid

Er malt sich oft selbst – und schreibt Gedanken dazu: Ab Montag stellt Noah Di Bettschen seine wilden Werke erstmals in Paris aus. Foto: Dominique Meienberg

Am Montag trainiert er Brust und Trizeps. Am Dienstag Bizeps und Rücken. Am Mittwoch sind die Beine dran, am Donnerstag erneut Brust und Trizeps, am Freitag wieder Bizeps und Rücken. Seit etwa acht Monaten ist das Noah Di Bettschens Programm in der Muckibude. Die körperliche Ertüchtigung sei für ihn der perfekte Ausgleich als Künstler, sagt der 20-Jährige. «Ich arbeite bis tief in die Nacht, manchmal über zwölf Stunden.»